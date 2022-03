En redes sociales se volvió viral el video que captó un motociclista, en el que se ve a un niño de alrededor de dos años que casi cae tras abrir la puerta de un auto en movimiento en calles de Puebla.

Según el video, el conductor de la moto iba detrás del auto por el bulevar Xonacatepec, cuando en los cruces de avenida Manuel Rivera Anaya y avenida Las Torres el niño abrió la puerta del vehículo color gris y se quedó colgado de la puerta, lo que evitó que cayera a la transitada vía.

Sin pensarlo, el motociclista, de 20 años, se detuvo junto al auto y ayudó a que el niño regresara al interior.

"Traté de acercarme lo más posible hacia la camioneta hacia la puerta para que otro coche no pudiera rebasar y afortunadamente pues ni a mí me pegó ni el niño sufrió otra lesión y otro coche no se pegó", dijo el joven.

El video que fue compartido en la cuenta de Tiktok de @aldocastillohdz, ya registra más de 1.5 millones de vistas.

Este es el momento exacto en que ocurre el incidente:

