La Secretaría de Seguridad del Estado informó del aseguramiento de un vehículo con blindaje artesanal conocido como "Monstruo" al igual que varios cartuchos de arma de fuego en el municipio de Teocaltiche.

Fueron oficiales de la Policía Regional integrados al Operativo Altos Norte quienes localizaron y aseguraron el vehículo en dicho municipio de los Altos de Jalisco.

Los elementos estatales realizaban su recorrido de vigilancia en el Camino hacia el Rancho Los Barrenos, cerca de la delegación El Mirador cuando observaron que varios hombres bajaban de un vehículo y corrían para huir en terrenos baldíos.

Los policías estatales se aproximaron a la unidad y se trataba de una camioneta Ford Super Duty en color rojo con blindaje artesanal tipo "Monstruo".

Al inspeccionar el vehículo localizaron también 51 cartuchos de arma de fuego, 46 de ellos calibre 5.56 x 45 y otros cinco de diversos calibres, así como un cargador para fusil de asalto AK-47, así como una caja con ponchallantas.

Del hallazgo se notificó a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Jalisco para seguir con las indagatorias por el hecho.

