Este jueves, el vicefiscal en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, Manuel Alejandro Gutiérrez Bañuelos, dio a conocer que son ya 24 las empresas que investiga oficialmente la Fiscalía de Jalisco por estar presuntamente ligadas al fraude señalado por el Gobierno de Jalisco en torno a las Villas Panamericanas.

"En cuanto a personas identificadas dentro de la investigación se tiene hasta el momento un total de 24 personas morales, es decir, empresas, y 44 personas físicas sujetas a investigación. No siendo estas las únicas que pudieran ser materia de la misma", reveló el vicefiscal.

En rueda de prensa semanal en materia de seguridad, Gutiérrez Bañuelos recordó que en torno al caso, como parte del operativo implementado en el complejo de las Villas se inmovilizaron 340 departamentos deshabitados y dos áreas comunes por orden del juez que lleva el caso.

"En cuanto a órdenes de aprehensión, por el tema del sigilo de la investigación, les pediría su comprensión para reservar la información", añadió el vicefiscal, confirmando que ya hay órdenes de arresto pendientes a ejecutar.

Sin embargo, de acuerdo con la información recabada por la dependencia estatal, se ha identificado la participación de al menos 77 personas y 39 empresas en este entramado.

El aseguramiento del complejo, surge como parte de las indagatorias que sigue la Fiscalía de Jalisco en torno a un presunto fraude cometido por la empresa propietaria de las Villas, a partir de una triangulación de recursos realizada en 2014 por alrededor de 100 millones de pesos y que, contemplando los intereses, asciende a los 130 millones de pesos en deuda.

De acuerdo con lo establecido en la carpeta de investigación 16124/2025, se argumenta dicho esquema de triangulación y desvío de recursos públicos destinados para el fomento de la economía jalisciense, y que en su lugar fueron utilizados para la adquisición del conjunto habitacional.

En torno a esta carpeta de investigación, iniciada por el presunto fraude cometido en perjuicio del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (hoy Promotora del Financiamiento para el Desarrollo de Jalisco), se espera además el poder recuperar alrededor de 100 departamentos, cuyo valor oscila entre los siete y los 10 millones de pesos cada uno.

En días pasados, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer que además del aseguramiento de las unidades habitacionales, como parte de las investigaciones se congelaron 170 cuentas bancarias con alrededor de mil 500 millones de pesos, pertenecientes a socios y familiares de los señalados como implicados, afirmando además que "el propietario de las Villas se encuentra ilocalizable".

MV