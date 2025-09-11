Jueves, 11 de Septiembre 2025

En Guadalajara vendrá la lluvia eléctrica por la tarde

La ciudad tapatía tendrá un jueves de lluvia y rayos por la tarde

Por: Ámbar Orozco

En la ciudad de Guadalajara se registra para este martes un auténtico tormentón con actividad eléctrica. EFE / ARCHIVO

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la zona de baja presión con probabilidad de convertirse en ciclón tropical que se desplazará al sur de Guerrero; un canal de baja presión que se extenderá desde el occidente hasta el centro del país; y canales de baja presión, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en el sureste de Jalisco, Colima, el noroeste de Michoacán, el centro y la costa de Guerrero. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se espera una fuerte lluvia en horas tempranas de la tarde.

¿Lloverá hoy 11 de septiembre en Guadalajara?

De acuerdo con la cadena Meteored, en la caótica ciudad de Guadalajara, el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 27 a los 16 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 36 km/h. Asimismo, se registra una lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 4.1 mm— en el 70% de su región durante las siguientes horas:

05:00 a 06:00 PM Lluvia (80%) Acumulación de agua de 0.2 mm
07:00 a 08:00 PM Tormenta (80%) Acumulación de agua de 2.3 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que, para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias con actividad eléctrica al centro, sur, oriente y occidente del territorio.

Por último, el SMN reiteró que la zona de baja presión en el Pacífico mexicano mantiene un 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en el pronóstico a 48 horas, y 90% a 7 días; actualmente se localiza a 230 kilómetros al sur de Puerto Ángel, en Oaxaca, y se desplaza hacia el oeste-noroeste.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

