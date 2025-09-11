Incendio consume vehículos en predio sobre carretera a Chapala

Esta mañana, oficiales de Protección Civil Jalisco, Bomberos de El Salto y Bomberos de Tlajomulco de Zúñiga atendieron un incendio que se presentó en un depósito de vehículos ubicado en el Fraccionamiento Las Asturias, Av. Las Selvas #61 y Carretera a Chapala, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Las causas que originaron el incidente se encuentran bajo investigación. Hasta el momento no se reportan personas ni oficiales lesionados. No obstante, se reporta que al menos 20 unidades de vehículos tipo chatarra resultaron afectados por las llamas y parcialmente consumidas.

El incendio fue controlado, sin embargo, el predio se encuentra bajo resguardo para que las autoridades investiguen las causas oficiales del incidente.

El número para reportar una emergencia a Protección Ciil Jalisco es el número global de emergencia 911. Si deseas contactar directamente con las Unidades de Bomberos municipales, el teléfono de Tlajomulco de Zúñiga es 33 3798 1598; mientras que el de El Salto es 33 3732 3031.

OB