En informe, destaca Frangie 10 años de MC en Zapopan y obras públicas

Desde el Parque de las Niñas y los Niños, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, rindió su primer informe de gobierno, el cuarto desde que asumió la alcaldía en 2021, y destacó una década de trabajo de Movimiento Ciudadano (MC) desde que el gobernador Pablo Lemus fue electo presidente del municipio en 2015, así como las obras públicas que se han emprendido en las administraciones emecistas.

“Hace 10 años recibimos un gobierno quebrado, recibimos una ciudad con un profundo rezago social, espacios públicos olvidados y obras incompletas. Había mucho por hacer y el tiempo apremiaba [...]. En 10 años de trabajo, hoy Zapopan es la mejor ciudad para vivir, hoy en Zapopan somos el único municipio con dos elecciones consecutivas, somos el municipio más naranja de todo México”, aseveró.

Frangie Saade resaltó que en materia de infraestructura y espacios públicos se han invertido más de 14 mil millones de pesos en la construcción de más de 600 kilómetros de calles, la renovación de 73 unidades deportivas, 135 escuelas, la recuperación de 11 plazas públicas, la construcción de cuatro centros comunitarios, las Colmenas, el Centro Cultural Constitución, la rehabilitación del Parque Pedagógico del Agua Colomos III y el andador Aurelio Ortega. Asimismo, se inauguró el Centro de Autismo Sur, el más grande de Hispanoamérica, y se proyecta la construcción del Parque Zapopan Sur en Miramar.

También destacó que la deuda pública del municipio se redujo del 40 al ocho por ciento de los ingresos, lo que permitió aumentar el presupuesto de cuatro mil 600 millones de pesos en 2015 a 13 mil 200 millones para 2026.

En tanto, el alcalde recordó que en este primer año se implementó la iniciativa Guardianes Viales para agilizar el tránsito vehicular en las zonas más conflictivas del municipio, se inauguró una colmena en Valle de los Molinos, se destinaron dos mil millones de pesos para programas con perspectiva de género, la bolsa más grande de México, y se han impulsado servicios médicos, de educación y espacios públicos de calidad para las infancias con el Hospitalito y el Hospitalito Sur, que próximamente será inaugurado, y los cuales son los únicos dos centros de salud municipales del país.

Además, adelantó que se implementará transporte público gratuito para conectar a las colonias más rezagadas con los servicios de transporte de la metrópoli, mientras que recordó que en Zapopan 200 mil alumnos de educación básica cuenta con seguro médico, útiles y uniformes escolares gratuitos y acceso a becas de inglés.

Por su parte, indicó que Zapopan es el municipio que más empleos genera en el país, se han destinado 500 millones de pesos en créditos para emprendedores y se lanzó el programa Mi Primera Chamba para recién egresados, con el cual el ayuntamiento paga la primera quincena.

“Somos el motor económico de Jalisco y recibimos la mayor cantidad de inversión extranjera directa. Sólo aquí, se concentran más de 40 parques industriales y el 70% de las empresas de semiconductores del estado. Tenemos los mejores centros comerciales, las mejores empresas, los mejores empleos, la mejor fuerza laboral y de los mejores salarios del Occidente del país”, anotó.

Para el resto de su administración, dijo, se proyecta la construcción de un paso elevado en Patria y Universidad, otro en Tabachines y Periférico y un paso a desnivel en Servidor Público y Santa Margarita, así como la Colmena El Centinela, el Centro Íntegro de Salud Mental para los jóvenes y el Primer Parque Arqueológica Interactivo en el Ixtépete.

“Ha costado muchísimo llegar al décimo aniversario de este gran proyecto, y ahora estamos obligados a pensar en la próxima década con visión de futuro”, concluyó.

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus afirmó que Zapopan ha atravesado una transformación profunda a lo largo de 10 años, y enfatizó en que el legado que deja Frangie Saade en el municipio son las obras públicas.

“Ha sido muy bonito caminar de la mano con todos ustedes. Zapopan se ha transformado en 10 años, los proyectos deben tener visión y continuidad, hace 10 años que llegamos a este proyecto nos complementamos Frangie y yo, uno de los distintivos de nuestra administración fue la construcción del Parque de las Niñas y los Niños [...]. “El mejor legado que debe dejar un Alcalde es el espacio público. Primero dejó de ser gobernador antes que entregar un metro cuadrado de Colomos III, nosotros vamos a defender los bosques de nuestra ciudad”, apuntó.

