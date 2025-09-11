Luego de que la desarrolladora Paseo Pabellón S.A. de C.V. pretendiera construir una torre de 140 departamentos y 15 pisos de altura en un predio de avenida Patria, perteneciente al Área Natural Protegida Bosque Los Colomos, el gobernador Pablo Lemus informó que dicho espacio ha sido clausurado por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA), pues, advirtió, no se permitirá ningún tipo de urbanización dentro del bosque.

“Yo no puedo confiar solamente en un proceso jurídico que estudiara un tribunal de justicia administrativa. Le pedí al procurador ambiental del Estado revisar porque fue detectado un movimiento de tierras irregular al interior del predio, es decir, ya estaban haciendo excavaciones los propietarios de este predio [...].

“El predio ha sido clausurado, asegurado por la PROEPA y así va a permanecer. Le hemos pedido a la Policía de Guadalajara, porque ahí es municipio de Guadalajara, que deje una patrulla resguardando el predio que ya clausuró el Gobierno del Estado a través de la PROEPA, porque no vamos a permitir que se construya absolutamente nada en los alrededores de Colomos; así otorguen 20 mil amparos, no vamos a permitir la construcción ahí”, aseguró el gobernador de Jalisco.

El gobernador Pablo Lemus informó que dicho espacio ha sido clausurado por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA). EL INFORMADOR/ A. Navarro

Ayer, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco revocó un acuerdo de la Quinta Sala, que desechaba las pruebas presentadas por el Gobierno de Guadalajara para impedir la construcción de la torre de departamentos. La resolución sólo admite la presentación de dichas pruebas y no es una decisión definitiva sobre la construcción inmobiliaria.

El gobernador celebró que el Tribunal haya rectificado, determinación que calificó como “presión social”. “Curiosamente, primero el Tribunal dijo que sí admitía la suspensión y luego, cuando vio la presión social, dijo ‘voy a dar una segunda oportunidad’. Ahí se ve cuándo el poder se utiliza adecuadamente, pues también hay gente que recapacita en las cosas que hace mal”.

“Me da mucho gusto que haya escuchado estas peticiones del gobierno y de los ciudadanos”, finalizó.

