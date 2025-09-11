Este jueves 11 de septiembre, elementos de la Comisaría de Seguridad de Zapopan detuvieron a un sujeto armado en la colonia La Estancia dentro del municipio del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia de persona de Proximidad Social en los cruces de las avenidas Rafael Sanzio y Vallarta. Los uniformados avistaron a un sujeto que al percatarse de la presencia de los policías mostró una actitud inusual por lo que fue abordado.

Tras realizarle el regristro preventivo conforme a protocolo, al sujeto le fue localizada un arma de fuego al parecer calibre .380 por lo que el masculino fue aprehendido y el objeto asegurado.

Ante ello, el sujeto fue remitido ante el agente del Ministerio Publico para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal.

Por otra parte, otro sujeto fue detenido por su presunta responsabilidad en el robo de una bicicleta en calles de la colonia Valle de los Molinos. La bicicleta fue recuperada.

Los oficiales se encontraban realizando un recorrido de vigilancia en calles de la colonia cuando fueron alertados del robo. En el sitio, los elementos procedieron con la puesta en custodia de un masculino de 20 años de edad el cual fue reconocido plenamente por la parte afectada como quien momentos antes habría sustraído una bicicleta de un domicilio ajeno.

De igual manera, el detenido fue remitido ante el agente del Ministerio Publico para determinar su situación legal.

