Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 18 de septiembre de 2025

El clima en Chapala para este jueves 18 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 71%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

