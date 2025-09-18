Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 18 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este jueves 18 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 56%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún