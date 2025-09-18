Jueves, 18 de Septiembre 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 18 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este jueves 18 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 56%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

