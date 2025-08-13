Hasta el siguiente año

Nos cuentan que la inauguración de la Línea 4 del Tren Ligero sigue siendo un misterio, con más cambios de fecha que un estreno de película. Primero nos prometieron diciembre del año pasado, luego abril o mayo del 2025… y ahora se habla de noviembre. Pero ojo, que las obras se terminan hasta diciembre. Y después, otros tres meses de pruebas.

Así que, si tenemos suerte, tal vez la veamos funcionando en el primer cuatrimestre del próximo año.

¿Y las sanciones contra la constructora por los plazos incumplidos?



* * *



La Comisión Tarifaria del SIAPA volverá a sesionar este jueves para tratar el aumento en el precio del agua para el siguiente año. Porque subir hasta un 216% era sólo para sentir la inflación en carne propia. Ahora, dicen, ajustarán las tarifas según el índice inflacionario, que rondará entre el 5% y el 8%.

Mientras tanto, el gobernador planea una “reingeniería” que, si la Junta de Gobierno dice que sí, tardará tres meses en mostrar “mejoras”. ¡Paciencia!



* * *



Y la avenida López Mateos tiene su propia telenovela.

Nos dicen que la próxima semana arranca la mesa técnica con colectivos y empresarios para escuchar todas las opciones, desde un segundo piso, un Macrobús, una línea de Tren Ligero, la eliminación de semáforos y la ampliación de carriles, porque aquí no se descarta ni una idea.

El gobernador Pablo Lemus insiste en que decidirán “todos juntos”. ¡Qué emocionante!



* * *



Aunque apenas el 18% de los vehículos han pasado la verificación, en la Agencia Integral de Regulación de Emisiones se muestran optimistas: es bajo, pero está dentro de lo esperado para este año.

Para 2025 se espera que un millón de autos sean verificados, que sería un récord en la historia de Jalisco. Mientras tanto, se insiste en que falta conciencia de la población sobre lo que representa esta verificación para el medio ambiente.

Lo que aún no se sabe es qué sucederá con los vehículos que reprueban dos veces la verificación: ¿Multas o corralón? Eso se definirá hasta finales de año o principios del próximo.

