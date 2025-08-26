Reciben 16 empresas tequileras marca de certificación Hecho en México

La Secretaría de Economía y el Consejo Regulador del Tequila (CRT) entregaron esta mañana 16 marcas de certificación Hecho en México, con lo que se autorizó su uso en 85 marcas.

Este distintivo avala la calidad, el origen nacional de productos mexicanos y su compromiso con la sostenibilidad y es otorgado por la Secretaría de Economía.

El presidente del Consejo Regulador del Tequila (CRT), Aurelio López Rocha, agradeció a la Secretaría de Economía que encabeza Marcelo Ebrard Casaubón, por relanzar este exitoso programa.

"Cuenten con nuestro apoyo e impulso para motivar a que más empresas tequileras y marcas de Tequila obtengan este valioso distintivo que sin duda, es sinónimo de calidad, respaldada por el talento, creatividad e innovación de los productores que en nuestro país trabajan para ofrecer bienes y servicios competitivos. La Denominación de Origen Tequila, como signo de nuestra cultura, tradición e identidad, es por naturaleza propia, orgulloso portador de la distinción HECHO EN MÉXICO" mencionó el presidente del CRT, Aurelio López Rocha.T

La marca de certificación "Hecho en México" es un distintivo oficial, que se otorga de manera gratuita a personas físicas o morales que cuentan con productos que cumplen con criterios de calidad, procesos de producción en territorio nacional, compromiso con la sostenibilidad y fortalecen la identidad mexicana.

"Cuenten con nuestro apoyo e impulso para motivar a que más empresas tequileras y marcas de Tequila obtengan este valioso distintivo", indicó el presidente de la CRT (derecha). EL INFORMADOR/A. Navarro

"Hecho en México" impulsa la competitividad de los productos mexicanos, promueve el consumo interno y su posicionamiento en mercados internacionales, permitiendo a los consumidores identificar fácilmente a los productos elaborados en el país.

Aurelio López Rocha explicó que se buscará que más empresas tequileras obtengan este distintivo.

Desde el Consejo Regulador del Tequila se seguirá impulsando esta certificación, reafirmando que lo hecho en México, está bien hecho, siendo sinónimo de calidad, autenticidad y tradición, así como lo es el Tequila, regalo de México para el mundo.

Alberto Uribe, director de Contenido Nacional y Fomento al Sector Energético de la Secretaría de Economía, explicó que esta política busca posicionar la industria nacional.

"Hay dos tipos de certificaciones, una que se hace para personas físicas y otra para personas morales y hay que acreditar diferentes cosas desde temas fiscales, temas ambientales son como ocho o nueve requisitos que deben cumplir cada una de las empresas", detalló.

Añadió que además de tequileras, el distintivo será entregado para otros sectores como mueblero, textil, de reconocimientos, entre otros.

Las tequileras que recibieron el distintivo de Hecho en México en esta ocasión son:

Agroindustria Guadalajara

Casa Tequilera Alma de México

Casa Tequilera de Arandas

Destiladora de Agave Azul

Destiladora del Valle de Tequila

Destilería el Magnífico

Diageo México Comercializadora

Grupo Tequilero México

Hacienda de Oro

La Cofradía

La Madrileña

Ribesca

Tequila Centinela

Tequila Orendain

Tequila San Matías

Tequila Siete Leguas

