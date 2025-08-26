La mañana de este viernes autoridades tapatías fueron alertadas por un reporte en el que se refería que dos personas habían sido agredidas por arma punzocortante mientras se hallaban en uno de los vagones de la Línea 3 del Tren Ligero.

Hasta la estación Guadalajara Centro llegaron elementos de la Comisaría Tapatía, quienes encontraron a dos hombres lesionados, efectivamente, por algún punzocortante, por lo que se solicitó el apoyo de personal paramédico.

Sin embargo, refirió la Policía de Guadalajara, conforme avanzaron las entrevistas con los heridos se supo que todo se debió a que el tren circulaba demasiado lleno, por lo que, entre los apretujones, las personas habrían sido lesionadas por algún agente punzocortante que era trasladado en alguna mochila.

Tras sentirse heridos, los lesionados bajaron de la unidad. Sin embargo, ante lo lleno que estaba el medio de transporte, no les fue posible identificar a quien pudiera haber llevado el punzocortante.

La autoridad no refirió que los lesionados, de 24 y 31 años, quienes no se conocían entre ellos, hubieran sido víctimas de algún robo.

La Policía de Guadalajara refirió que de igual forma los hechos serán notificados al Ministerio Público de la Fiscalía Estatal para que lleve a cabo las indagatorias correspondientes y solicite la revisión de las cámaras de la unidad, a fin de corroborar la versión e intentar dar con la persona que trasladaba el objeto en su mochila.

Ambos lesionados fueron atendidos por personal de la Cruz Roja Mexicana. Uno de ellos refirió no requerir atenciones mayores, mientras que otro fue trasladado al puesto de socorro del Parque Morelos en calidad de leve a regular.

