Reemplacamiento Edomex: Estos son los autos que no deben pagar el trámite antes del 31 de agosto

Agosto ya está en marcha y, como siempre, los trámites no dan tregua. Para los propietarios de vehículos en el Estado de México, la verificación vehicular es una gestión obligatoria que no se puede postergar. Si aún no tienes claro si debes pagar o si puedes hacer el trámite sin costo, aquí te lo explicamos de forma sencilla.

¿Quiénes están exentos de pago en la verificación este mes?

Las personas que cuenten con holograma “Exento” (Constancia Tipo E) están libres de pagar por la verificación vehicular. Si es tu caso, puedes acudir al verificentro sin preocuparte por el costo.

¿Quiénes sí deben pagar y cuánto cuesta?

Para el resto de los hologramas, estos son los precios establecidos para la verificación en el Edomex:

Hologramas 1 y 2: 453 pesos

Holograma 0: 566 pesos

Holograma 00: Mil 131 pesos

¿No has verificado desde 2023? Podrías evitar la multa

Si tu vehículo no ha sido verificado desde el segundo semestre de 2023, podrías obtener una condonación total de la multa por verificación extemporánea.

Pero ojo, esta medida no aplica a todos los casos. Solo puedes acceder al beneficio si:

Tu último holograma de verificación corresponde al segundo semestre de 2023 o anterior, y

No realizaste cambio de placas ni reemplacamiento durante 2024 o 2025.

Requisitos para verificar tu vehículo

Antes de acudir a un verificentro, asegúrate de contar con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

Tarjeta de circulación

Comprobante de la última verificación o, en su caso, del pago de la multa

Si tu auto es nuevo: copia de la factura

Si no estás al corriente con el pago de la tenencia, no podrás realizar la verificación, así que verifica tu situación antes de solicitar una cita.

EE