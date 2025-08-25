Reemplacamiento Edomex: Estos son los autos que no deben pagar el trámite antes del 31 de agosto

Agosto ya está en marcha y, como siempre, los trámites no dan tregua. Para los propietarios de vehículos en el Estado de México, la verificación vehicular es una gestión obligatoria que no se puede postergar. Si aún no tienes claro si debes pagar o si puedes hacer el trámite sin costo, aquí te lo explicamos de forma sencilla. Las personas que cuenten con holograma “Exento” (Constancia Tipo E) están libres de pagar por la verificación vehicular. Si es tu caso, puedes acudir al verificentro sin preocuparte por el costo.Para el resto de los hologramas, estos son los precios establecidos para la verificación en el Edomex:Si tu vehículo no ha sido verificado desde el segundo semestre de 2023, podrías obtener una condonación total de la multa por verificación extemporánea. Pero ojo, esta medida no aplica a todos los casos. Solo puedes acceder al beneficio si: Antes de acudir a un verificentro, asegúrate de contar con los siguientes documentos:Si no estás al corriente con el pago de la tenencia, no podrás realizar la verificación, así que verifica tu situación antes de solicitar una cita. EE