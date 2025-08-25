El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, no descartó que la línea 5 del transporte público que se construirá por la Carretera a Chapala, comience a operar antes que la línea 4 del Tren ligero: "Es muy probable que empiece a trabajar antes que la línea 4".

El mandatario estatal atribuyó esta decisión a que Ferromex continúa trabajando en las obras complementarias de las vialidades donde está el trazo de la línea 4, principalmente en la zona de los límites entre Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque.

Por lo tanto, señaló que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario será la instancia que determine si hay posibilidad de que la línea 4 comience a operar de forma manual a finales de este año o si es de forma automática, lo cual implicaría esperar a la conclusión de las obras de Ferromex hasta mediados del año siguiente.

"Si es manual, podría empezar a trabajar entre noviembre y diciembre. Esto alcanzaría una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora cuando en realidad la Línea 4 tiene que viajar entre 70 y 80 km/h. Si la decisión es que nos esperemos a que estén terminadas las obras de Ferromex, la línea 4 tendría que estar trabajando hasta julio, prácticamente en un año".

De esa obra, está pendiente resolver cómo será la conexión con el sistema del Macrobús de la Calzada, se está analizando si es un puente elevado o a nivel de piso, según mencionó el gobernador.

Por otro lado, dejó en claro que el proyecto de la línea 5 del BRT en la Carretera a Chapala contará con recursos federales entre enero y febrero y serán otorgados vía Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura).

"Los recursos que van a venir del Fonadin, no del presupuesto, van a ser para la ampliación que vaya desde el Aeropuerto a los municipios de El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos. El recurso federal que nos van a entregar la presidenta, calculamos, va a estar alrededor de los 2 mil 800 MDP".

Esto implica que los recursos no estén etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, como sucedió con la línea 4 del tren ligero, ya que desde 2023 el Presupuesto no etiquetaba recursos federales a la línea 4.

