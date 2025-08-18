El Gobierno de Jalisco sigue apostando por un aire más limpio y una mejor calidad de vida para todas y todos. Como parte de este compromiso, continúa en marcha el programa de Verificación Vehicular Responsable, que busca reducir las emisiones contaminantes y fomentar una movilidad más consciente.

Si tu automóvil tiene placas con terminación 6, llegó tu turno de cumplir con la verificación correspondiente a este año.

El costo de la verificación es de 500 pesos y se puede cubrir hasta el 31 de agosto, de acuerdo con el calendario oficial. En caso de no hacerlo en el plazo indicado, todavía podrás realizarla, aunque el costo aumentará a 550 pesos.

Es importante señalar que se implementó el programa "Paquetazo 3x1", el cual ofrece sin costo tanto la verificación vehicular como los nuevos diseños de placas, siempre y cuando se haya cubierto el pago del refrendo anual.

¿Cómo hacer tu cita?

Solo tienes que ingresar a verificacionresponsable.jalisco.gob.mx, registrar los datos de tu vehículo y de tu tarjeta de circulación y elegir la fecha, hora y centro de verificación que más te convenga.

Formas de pago

El trámite puede pagarse en línea con tarjeta de crédito o débito al momento de agendar la cita y recibirás un comprobante que deberás presentar el día de tu verificación. También existe la opción de pagar en alguna de las recaudadoras estatales; las ubicaciones pueden consultarse en hacienda.jalisco.gob.mx.

Con estas acciones, el programa de verificación busca no solo cuidar el medio ambiente, sino también contribuir a la salud de quienes habitan en el estado.

