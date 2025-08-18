Lunes, 18 de Agosto 2025

Autos con estas placas tienen hasta el 31 de agosto para realizar la verificación vehicular

Como parte de este compromiso, continúa en marcha el programa de Verificación Vehicular Responsable, que busca reducir las emisiones contaminantes y fomentar una movilidad más consciente

El Gobierno de Jalisco sigue apostando por un aire más limpio y una mejor calidad de vida para todas y todos. Como parte de este compromiso, continúa en marcha el programa de Verificación Vehicular Responsable, que busca reducir las emisiones contaminantes y fomentar una movilidad más consciente.

Si tu automóvil tiene placas con terminación 6, llegó tu turno de cumplir con la verificación correspondiente a este año.

El costo de la verificación es de 500 pesos y se puede cubrir hasta el 31 de agosto, de acuerdo con el calendario oficial. En caso de no hacerlo en el plazo indicado, todavía podrás realizarla, aunque el costo aumentará a 550 pesos.

Es importante señalar que se implementó el programa "Paquetazo 3x1", el cual ofrece sin costo tanto la verificación vehicular como los nuevos diseños de placas, siempre y cuando se haya cubierto el pago del refrendo anual.

¿Cómo hacer tu cita?

Solo tienes que ingresar a verificacionresponsable.jalisco.gob.mx, registrar los datos de tu vehículo y de tu tarjeta de circulación y elegir la fecha, hora y centro de verificación que más te convenga.

Formas de pago

El trámite puede pagarse en línea con tarjeta de crédito o débito al momento de agendar la cita y recibirás un comprobante que deberás presentar el día de tu verificación. También existe la opción de pagar en alguna de las recaudadoras estatales; las ubicaciones pueden consultarse en hacienda.jalisco.gob.mx.

Con estas acciones, el programa de verificación busca no solo cuidar el medio ambiente, sino también contribuir a la salud de quienes habitan en el estado.

