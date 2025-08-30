Si tienes un vehículo con placas foráneas y planeas circular por zonas donde se aplica el Programa de Verificación Responsable en Jalisco, ¡el Pase de Estancia Temporal es para ti! Este pase permite a los automovilistas transitar por áreas como el Área Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Ocotlán, Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno, sin riesgo de ser multados por no tener la verificación vehicular.

¿Cuánto cuesta el Pase de Estancia Temporal?

El Pase de Estancia Temporal es completamente gratis. Solo necesitas obtenerlo en línea y podrás circular por un periodo de 30 días naturales por semestre en las zonas que exigen la verificación. Es un permiso temporal que, aunque no requiere de la prueba de verificación, te permitirá moverte sin preocupaciones.

¿Cuáles son los requisitos para tramitarlo?

El proceso para obtener tu pase es fácil y rápido. Solo necesitarás entrar a este link https://emisiones.jalisco.gob.mx:4443/tramites/#/estancia_temporal (o dar clic en la siguiente imagen) y tener a la mano los siguientes datos :

Datos personales: Nombre completo, teléfono, correo electrónico, código postal, entre otros.

Nombre completo, teléfono, correo electrónico, código postal, entre otros. Datos del vehículo: Número de serie, marca, modelo, año, placas, país y estado.

Número de serie, marca, modelo, año, placas, país y estado. Datos de la tarjeta de circulación: Número de la tarjeta.

Una vez que hayas ingresado toda la información, recibirás tu pase digital para que puedas imprimirlo y mantenerlo visible en tu vehículo durante tu estancia en las zonas donde aplica la medida.

Inicia tu trámite dando clic en la imagen:

¿Qué pasa si no realizas el trámite?

Si no tramitas el pase y circulas por estas zonas sin cumplir con el calendario de verificación , el costo del trámite puede aumentar hasta los 550 pesos . Además, la Policía Vial podría imponer una multa de hasta dos mil 78 pesos si no cumples con las normativas de verificación.

¿Para quién aplica?

Este pase no solo es para los automovilistas con placas de otros Estados, sino también para vacacionistas que planean quedarse en la zona por un tiempo. Aunque el pase es válido por 30 días, si eres residente de zonas cercanas, como Bahía de Banderas (Nayarit), y cruzas diariamente a Puerto Vallarta, algunos conductores han mencionado que este tiempo puede ser insuficiente, lo que ha generado algunos reclamos.

¿Hay alternativas para autos locales?

Sí. Si eres propietario de un vehículo en Jalisco, puedes optar por el programa 3×1, que incluye refrendo, verificación y reemplacamiento en un solo pago de 900 pesos. A sí, puedes ahorrar tiempo y dinero.

El Pase de Estancia Temporal es una opción muy conveniente y económica para los conductores foráneos que visitan Jalisco. ¡Solo recuerda tramitarlo a tiempo y no te arriesgues a recibir una multa!

