Verificación vehicular: así puedes realizar tu verificación con Didi de forma rápida y sencilla en Jalisco

El costo de la multa por no verificar a tiempo puede llegar a ser mayor y complicar trámites como el refrendo vehicular

Aunque los detalles específicos dentro del sitio son dinámicos, el servicio está diseñado para agilizar el acceso a la cita de verificación, facilitando el formulario inicial y el acceso a información actualizada. INFORMADOR/ARCHIVO

La verificación es un trámite ambiental obligatorio que permite controlar las emisiones contaminantes de los automóviles que circulan en el estado. Es necesario para poder transitar sin penalizaciones y forma parte del programa Verificación Responsable.

¿Cómo te facilita DiDi este trámite?

DiDi ofrece una forma cómoda de realizar este trámite sin salir de casa. Desde su plataforma, puedes conocer fechas, costos y cómo agendar tu cita.

Aunque los detalles específicos dentro del sitio son dinámicos, el servicio está diseñado para agilizar el acceso a la cita de verificación, facilitando el formulario inicial y el acceso a información actualizada.

Pasos generales para verificar tu vehículo

  • Consulta y elige tu fecha de verificación: El calendario se basa en el último dígito de tu placa. Si no cumples durante tu periodo, puedes verificar fuera de tiempo pagando una tarifa extra.
  • Agenda la cita: Ingresa a la web oficial, selecciona “Haz tu cita”, proporciona placa y número de serie (VIN/NIV), paga el trámite y elige centro, fecha y hora.
  • Acude al centro de verificación: Lleva tu vehículo, cita impresa o digital, comprobante de pago, tarjeta de circulación, y si aplica, tu póliza de seguro.

Costo del trámite

  • Verificación en fecha: 500 pesos
  • Verificación extemporánea: 550 pesos
  • Reimpresión de comprobante: 100 pesos 

