El conjunto de Chivas como parte de su compromiso por cuidar el medio ambiente, abre las puertas del Estadio AKRON para que el Gobierno de Jalisco pueda brindar asesorías y apoyo con la generación de citas para la prueba de verificación vehicular obligatoria a través de módulos informativos del programa “Verificación Responsable”.

Esta estrategia en conjunto es para apoyar a la ciudadanía y afición información básica: calendario mes-placa, pasos para realizar una cita, en qué consiste la prueba, qué se revisa y qué no se revisa, así como recomendaciones y aclaración de dudas que siguen representando una preocupación para las y los automovilistas.

Los módulos encabezados por la Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE) estarán instalados este jueves 19 y viernes 20 de enero de las 12:00 a las 17:00 horas en la zona de taquillas, durante la venta de boletos para el partido que se llevará a cabo el próximo sábado 21 de enero; además, ese mismo día se instalarán tres módulos desde las 15:00 hasta las 21:00 horas dentro del estadio.

Estacionamiento gratis para el próximo partido de Chivas

También el Estadio Akron a los aficionados de Chivas que lleguen en su auto el sábado al partido de la Jornada 3 del Torneo Clausura 2023 entre Guadalajara contra Toluca tendrán estacionamiento preferencial, aplica para los primeros 100 vehículos que lleguen y cuenten con su distintivo de Verificación Responsable (VR) vigente, esto con el fin de incentivar a la ciudadanía a cumplir con la responsabilidad. El ingreso a la zona preferencial será por avenida Aviación, por la vialidad de semáforo norte y habrá lonas informativas señalando dicho espacio.

Para generar una cita en los módulos antes mencionados, las y los automovilistas solamente deben llevar su tarjeta de circulación (no importa si no es reciente) e identificación oficial (INE o IFE). Es importante mencionar que el personal en los módulos se acreditará debidamente con uniforme y credencial oficial, y serán colocadas lonas con la imagen institucional del Programa de Verificación Responsable (PVR).

Las citas para acudir a verificar su vehículo deben agendarse de acuerdo al calendario mes - placa, sin embargo pueden realizarse de manera anticipada. En caso de optar por un pago presencial (bancos, recaudadoras y/o tiendas de conveniencia), este debe ser completado dentro de las primeras de 72 horas de haber hecho la cita para que esta no se cancele de manera automática, ya que aquellos vehículos que no estén en el sistema de citas no podrán ser atendidos, de esta forma se evitan aglomeraciones en los Centros de Verificación Responsable (CVR).

Para más información y/o agendar una cita las y los automovilistas deben ingresar al sitio web verificacionresponsable.jalisco.gob.mx (https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/).

En este momento los vehículos con terminación de placa 1 deben afinar y agendar su cita para la verificación durante los meses de enero y febrero, por lo que se hace un llamado a no dejar su responsabilidad hasta el final de su bimestre de obligatoriedad.

MF