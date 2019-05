Urge llegada de recursos federales para el sector salud: Alfaro

A más tardar en dos semanas la administración federal debe liberar los recursos para el sector salud y garantizar el abasto de medicamentos, apuntó el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, detalló que en lo que va de su administración han destinado 35 millones de pesos al mes, para cubrir los fondos que no ha entregado el Gobierno Federal. Informó que tocó el tema con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y alcanzaron un acuerdo que confía se concrete a la brevedad.

"Jalisco está subsidiando todo el abasto de medicamentos y la operación de este sistema, vamos muy adelantados en las gestiones, pero tiene que haber una solución final del Gobierno de la República este mes, el Gobierno de Jalisco ya no podría seguir a partir de junio subsidiando porque ya no tenemos dinero para hacerlo", advirtió.

Por otra parte, Alfaro comentó que en unos días presentará el programa de manejo y disposición de residuos sólidos; adelantó que será un plan integral que incluirá la definición del futuro del relleno sanitario de Los Laureles, donde se registró un incendio el mes pasado. El mandatario apuntó que abordarán el tema del destino de los residuos sólidos desde diferentes aristas, pues actualmente casi la totalidad de los vertederos operan fuera de norma.

Sobre el arranque de las obras públicas estratégicas, el mandatario estatal explicó que a más tardar el próximo mes emitirán las licitaciones para posteriormente iniciar con los trabajos del plan de mantenimiento carretero y la construcción de plantas de tratamiento; entre otros proyectos.

El gobernador encabezó la inauguración de la feria de la salud y el arranque del programa estatal "Médico de Barrio" en el municipio de Juanacatlán.

Justifica aplicación de pruebas a juzgadores

Luego de que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Esteves, se pronunció a favor de las pruebas de confianza, siempre que sean aplicadas por un órgano dependiente del Poder Judicial, el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, aseveró que impulsará se apruebe su propuesta de evaluar a los juzgadores y que los diputados definan bajo que esquema.

"Que el Congreso lo decida, a mí me parece que sería una salida correcta que los exámenes de control y confianza sean acreditados ante una instancia que esté avalada para hacerlo; la maneje quien la maneje, si cumple con todos los requisitos que la defina quien sea, En eso no me voy a atorar, voy a defender hasta donde me alcance que la propuesta se respete", comentó.

Añadió que la iniciativa de que las evaluaciones sean hechas por órganos externos al Poder Judicial, fue elaborada en colaboración con especialistas, universidades y expertos que consideraron que es la mejor alternativa.

LS