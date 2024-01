El pasado lunes 8 de enero, la Universidad de Guadalajara dio a conocer su dictamen de admisión a licenciaturas e ingenierías en el calendario 2024-A. La cifra de admitidos fue récord, porque por primera vez aceptó al 53.1 de los aspirantes, es decir, la casa de estudios dio la bienvenida a 16 mil 650 nuevos estudiantes. El porcentaje de admisión no había sido tan alto desde que en el ciclo 2015-A se recibió al 47.3% de los concursantes.

Pero aun así, todavía no es suficiente y muchos no alcanzaron un lugar en la UdeG. Pero si no saliste en "listas", no te preocupes, un nuevo ciclo escolar comienza en agosto y podrás buscar una nueva oportunidad para ingresar a la UdeG, en cualquiera de sus niveles; o si se trata de tu primera vez. Por lo que aquí te compartimos las fechas importantes a tomar en cuenta y los costos para el examen de admisión:

Centros universitarios

Período de registro de solicitudes en la Web: www.escolar.udg.mx. Jueves 01 al jueves 29 de febrero del 2024 Periodo para carga de foto, firma y huella y obtención de solicitud de ingreso por parte de los aspirantes. Lunes 11 de marzo al viernes 03 de mayo del 2024 Aplicación única del examen de admisión. Sábado 18 de mayo del 2024 Periodo para carga de documentación para efecto de concurso: (certificado de bachillerato, acta de nacimiento Y CURP). Lunes 20 de mayo al viernes 02 de agosto Publicación del dictamen en Web: www.escolar.udg.mx y www.gaceta.udg.mx Miércoles 07 de agosto del 2024 Inicio de clases. Lunes 12 de agosto de 2024

Sistema de educación media superior

Período de registro de solicitudes en Web: www.escolar.udg.mx. Jueves 01 al jueves 29 de febrero del 2024 Periodo para carga de foto, firma y huella y obtención de solicitud de ingreso por parte de los aspirantes. Lunes 11 de marzo al viernes 03 de mayo del 2024 Aplicación anual del examen de admisión. Sábado 25 de mayo y sábado 01 de junio del 2024 Periodo para carga de documentación para efecto de concurso: (certificado de secundaria, acta de nacimiento y CURP). Lunes 03 de junio al viernes 02 de agosto Publicación del dictamen en Web: www.escolar.udg.mx y www.gaceta.udg.mx Miércoles 07 de agosto del 2024 Inicio de clases. Lunes 12 de agosto de 2024

Maestrías, especialidades y doctorados

Todos los aspirantes deben solicitar información en la coordinación del posgrado correspondiente, relativa al calendario de trámites propio, documentación y requisitos particulares.

Tarifas arancelarias 2024 UdeG

I. Trámites de aspirante

Concepto Cuota Duplicado de credencial de aspirante $ 383.00 Proceso de selección para nivel profesional del tipo medio superior $918.00 Proceso de selección para nivel Técnico Superior Universitario y Licenciatura $1,033.00 Proceso de selección para nivel de especialidad $1,040.00 Proceso de selección para nivel maestría $1,090.00 Proceso de selección para nivel doctorado $1,335.00

