Para algunas personas el hábito de beber alcohol no es verdaderamente un problema pues lo consumen con moderación pero con frecuencia, sin embargo es importante saber que no solo el alcoholismo es el único problema que enfrentan las personas que beben.

Se ha demostrado que el consumo frecuente de bebidas alcohólicas trae como consecuencia ciertas reacciones en el cuerpo humano, además de algunas afectaciones, por ello aquí te contamos los beneficios de dejar de consumir alcohol durante 30 días como una forma de comenzar el reto de abandonar dicho hábito.

Lo más común y recomendable es consumir alcohol solo en ocasiones específicas y con moderación, sí beber alcohol es parte de tu rutina diaria, quizá debas leer esta información.

Según un reporte de Healtline, se concluye que disminuir el consumo de bebidas alcohólicas reduce de igual manera el riesgo de cáncer y enfermedades cardíacas además de mejorar la calidad del sueño. Se han hecho estudios médicos que relacionan el consumo prolongado de alcohol con algunos tipos de cáncer de entre los que destacan el de cuello, esófago, hígado, cerebro, mama, colon y recto; tomando en cuenta dichos consideraciones, existen muchas ventajas físicas y mentales de dejar de consumir alcohol por un mes completo.

Rekha B. Kumar es la directora médica de la American Board of Obesity Medicine, quién explicó los beneficios que pueden variar de persona a persona, afirmando que alguien que bebé mínimamente y se obtiene por un mes, "podría sentir un mayor control sobre su salud o una sensación de logro al alcanzar una meta establecida", así mismo quienes consumen grandes cantidades de alcohol, "no te harán mayores efectos fisiológicos como una claridad mental, mejor calidad del sueño, pérdida de peso y la sensación de desintoxicación".

¿Cuál es la cantidad recomendada de alcohol por día?

Si bien lo mejor es no consumir alcohol diariamente, siendo el caso de qué se trate de un hábito, la University of Kansas Medical Center señala una cantidad promedio que se puede consumir a diario, siendo una bebida para las mujeres y hasta dos para los hombres. Según el director del laboratorio clínico de University of Kansas Medical Center, "los estudios muestran que incluso si se bebe en exceso una vez al mes, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares".

