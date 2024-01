La UdeG rompe récord en aspirantes admitidos

La Universidad de Guadalajara (UdeG) aceptó al 53.1% de los aspirantes a licenciaturas o ingenierías. Es la primera vez que rebasa el 50 por ciento.

De acuerdo con la titular de la Coordinación General de Control Escolar, Laura Puebla Pérez, 31 mil 355 personas compitieron por un lugar en los 16 centros universitarios y sus sedes metropolitanas y regionales. La casa de estudios aceptó a 16 mil 650.

“Admitimos, con mucha satisfacción, a un 53.1% gracias a los esfuerzos de nuestro rector general, Ricardo Villanueva Lomelí, y a todo su empeño en la apertura de nuevas carreras y nuevos centros universitarios. Nuestra tarea sigue siendo el tratar de recibir a más alumnos”, dijo la funcionaria universitaria.

El porcentaje de admisión no había sido tan alto desde que en el ciclo 2015-A se recibió al 47.3% de los concursantes.

De acuerdo con Puebla Pérez, el incremento se debe a factores como la reciente apertura de las sedes de San Pedro Tlaquepaque y Chapala.

“Definitivamente, la inversión que se hace en la apertura de nuevos programas educativos se ve reflejada en el incremento de estudiantes”, agregó.

Por su parte, Villanueva Lomelí reaccionó al logro en redes sociales, en donde escribió que los planteles de Tlajomulco, Tlaquepaque y Chapala empiezan a dar resultados.

También señaló que los números aumentarán con la puesta en marcha del CUGuadalajara (en donde anteriormente estaba el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades), que se dedicará al desarrollo de tecnologías y posgrados multitemáticos.

El arranque de clases en la Universidad de Guadalajara es el próximo 16 de enero.

Los admitidos deben acudir a la oficina de la Coordinación General de Control Escolar del plantel de la UdeG en el que fueron aceptados, donde el personal les indicará los pasos a seguir.

La Universidad de Guadalajara aumentó su matrícula en distintos programas académicos que se ofrecen en todo el Estado. ESPECIAL

En Ciencias de la Salud, las licenciaturas más buscadas

Las carreras enfocadas a las Ciencias de la Salud son las que mayor demanda tienen por parte de los aspirantes, de acuerdo con la información dada a conocer por la coordinadora General de Control Escolar de la UdeG, Laura Puebla Pérez.

En el ciclo escolar 2024-A, la carrera con mayor demanda fue la de Médico Cirujano y Partero, con un total de cuatro mil 720 aspiraciones (sólo 826 lograron entrar), seguida de la Licenciatura en Psicología con mil 890 (con 654 admisiones), ambas ofertadas en el CUCS.

La cuarta y quinta posición también están en las áreas de salud. Se trata de la Licenciatura en Enfermería con mil 436 aspiraciones (sólo 745 personas admitidas) y Cirujano dentista con mil 435 (de las cuales sólo ingresaron 230).

El tercer puesto, por otra parte, lo ocupa la carrera en abogacía, con mil 444 aspirantes (con mil 022 personas admitidas).

La coordinadora General de Control Escolar de la UdeG, Laura Puebla Pérez, envió un mensaje a los aspirantes “a no dejarse llevar por las carreras tradicionales” e investigar sobre otros programas de la Universidad de Guadalajara, casa de estudios que cada año ofrece nuevas opciones a los aspirantes con carreras enfocadas a las necesidades actuales y con visión a futuro.

En este sentido las carreras que menor interés tuvieron fueron las ingenierías en Diseño Molecular de Materiales y en Instrumentación electrónica y nanosensores, carreras enfocadas a los sectores industriales del país, y que según sus programas de estudios “representan la oportunidad de tener movilidad nacional e internacional en centros de investigación e industrias”.

Ambas tuvieron sólo cinco aspiraciones, al igual que la Licenciatura en Ciencia de Materiales, que busca innovar en los procesos de la industria de la transformación.

Otras de las carreras en las cuales se mostró poco interés fueron la Licenciatura en Construcción de la Paz y la Seguridad, la Licenciatura en Estudios Liberales y la Ingeniería en Sistemas Biológicos, con sólo ocho aspiraciones cada uno.

“Hacemos una atenta invitación a todas y todos aquellos aspirantes de nuestra universidad a que revisen los perfiles de las carreras y programas antes de tomar o insistir en alguna carrera que quizá solo es por tradición que la estén eligiendo”, dijo la coordinadora.

No significa que no se abrirán más cupos en las carreras “tradicionales”, sino que se analizará la posibilidad de que puedan ofertarse en más centros universitarios, y tampoco significa que las de menor demanda dejen de ofertarse, pues incluso, dijo la coordinadora, algunas de ellas aún tienen cupos disponibles para recibir a las personas interesadas en formar parte.

Gracias a las nuevas obras de infraestructura, la Universidad de Guadalajara ha logrado aumentar el número de alumnos admitidos para estudiar una licenciatura o ingeniería en sus planteles metropolitanos y regionales. EL INFORMADOR/Archivo

SABER MÁS

Próximo martes regresan a clases los estudiantes de licenciatura

Los estudiantes que comenzarán sus estudios de licenciatura entrarán a las escuelas el mismo día del regreso a clases de toda la comunidad universitaria de la UdeG, que, según el calendario oficial, será el próximo martes 16 de enero de 2024.

El registro de calificaciones y publicación de evaluación continua del periodo ordinario será del lunes 20 al sábado 25 de mayo de 2024, mientras que los extraordinarios serán del jueves 30 de mayo al sábado 1 de junio de 2024.

El fin de curso será el día sábado 25 de mayo y el ciclo terminará oficialmente el lunes 15 de julio. Durante este primer ciclo se darán vacaciones de Semana Santa y Pascua.

Laura Puebla Pérez, coordinadora de Control Escolar de la UdeG, indicó que se registró ingreso récord en este calendario escolar. ESPECIAL

Hay mil 877 lugares para licenciatura en toda la red universitaria

La Universidad de Guadalajara cuenta con algunas opciones en algunas otras carreras para ofrecer a los jóvenes la posibilidad de continuar sus estudios este ciclo escolar.

La plataforma de ingreso muestra en las últimas ocho páginas un total de mil 788 opciones en sus distintos centros universitarios, que van desde la Licenciatura en Agronegocios y Biología, hasta la Licenciatura en Letras Hispánicas, sin embargo, todas las opciones se muestran en la Gaceta universitaria.

Esta oportunidad es sólo para aspirantes no admitidos con trámite completo y a partir de las 9:00 horas de hoy podrán solicitar su Cambio de Aspiración por Cupo Disponible, aunque esto sólo es válido para las carreras del mismo Centro Universitario al que hicieron su trámite. La fecha límite para el Cambio de Aspiración es el 10 de enero.

Si la carrera con cupo disponible es de la preferencia del aspirante, y desea concursar por alguno de los lugares, deberá ingresar a la página www.escolar.udg.mx con su número de registro y pulsar el botón de “cambio por cupo disponible” que estará activo en las fechas establecidas, para posteriormente seleccionar la carrera a la que desea realizar su cambio y finalizar aceptando el movimiento.

En caso de ser admitido, el aspirante deberá comunicarse a la coordinación de control escolar del Centro Universitario donde resultó aceptado para recibir información.

Para mayores informes sobre los cupos y las notas a considerar en el caso de cada centro universitario donde se hizo el trámite, el aspirante debe ingresar a la gaceta en la liga https://dictamen.gaceta.udg.mx.

Hay otra oportunidad en el próximo ciclo

La Universidad de Guadalajara anunció la admisión de 16 mil 650 aspirantes a alguno de sus 126 programas educativos a nivel licenciatura, cifra que representa un total del 53.1% del total de personas quienes compitieron por un cupo en la casa de estudios.

Otras 14 mil 705 personas no pudieron ingresar debido a la falta de puntaje, ya sea por su promedio previo, porque no alcanzaron la calificación necesaria en su examen o porque se llenaron los cupos con promedios más altos, como suele ocurrir en licenciaturas como Medicina o Derecho.

Aunque la Universidad de Guadalajara ofertó en este ciclo un total de mil 877 lugares en algunas otras carreras para ofrecer a los aspirantes la posibilidad de continuar sus estudios superiores, hay quienes prefieren esperar al siguiente ciclo escolar para intentarlo de nueva cuenta.

Para estas personas, y para quienes concluyen el bachillerato este ciclo, la UdeG iniciará nuevos trámites para el calendario 2024-B, que inician el próximo 01 de febrero, concluyendo el día 29 del mismo mes.

Para ser parte de este trámite los interesados deben ingresar a la plataforma www.escolar.udg.mx, registrar sus datos personales y a qué programa desean inscribirse, para posteriormente imprimir su ficha de pago.

Tras realizar el depósito correspondiente, deberán continuar el proceso de carga de foto, firma, huella y obtención de solicitud de ingreso, entre el día lunes 11 de marzo y el viernes 03 de mayo, según indique la plataforma.

La aplicación única del examen de admisión para el próximo ciclo escolar de la UdeG se llevará a cabo el día sábado 18 de mayo, posterior al pago de la ficha y carga de datos de aspiración. Sólo se tomará en cuenta a quienes realicen la carga de documentación “para efectos de concurso”, que incluyen el certificado del bachillerato, acta de nacimiento y CURP.

Andrea Franco Guerrero será estudiante de la Licenciatura en Administración Financiera y Sistemas. ESPECIAL

Andy logra entrar en su cuarto intento

Andrea Franco Guerrero es ejemplo de que la constancia da resultados, y que su discapacidad auditiva no es un obstáculo para alcanzar sus sueños. En su cuarto intento logró ingresar a la Licenciatura en Administración, ofertada por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Lo intentó por primera vez en diciembre del 2021, aún en pandemia, sin embargo, le faltaron menos de tres puntos para poder entrar, entonces, a la Licenciatura en Administración Financiera y Sistemas.

Lo intentó de nuevo en los siguientes dos ciclos sin lograrlo, por lo que decidió entrar a una escuela de paga, ahora en la licenciatura de Administración.

Ahí descubrió que cambiar un poco el camino podría ser una opción para intentarlo una vez más en la Universidad de Guadalajara, pues debido a su discapacidad auditiva, ella y su familia consideraron que no estaba aprovechando de la mejor manera sus clases, pues, dijo, sentía que ni sus maestros ni sus compañeros eran los más empáticos con ella. Mientras los primeros eran intransigentes cuando faltaba por exámenes de su proceso auditivo para la colocación de su implante coclear, los segundos la hacían a un lado y no la integraban a sus equipos.

“En esa escuela eran muy indiferentes hacia las personas con discapacidad. Cuando estuve en la prepa en la UdeG mis compañeros siempre me aceptaron y me trataron muy bien, me involucraron en todas las actividades, y eso fue una motivación para mí para intentarlo de nuevo. Me metí a los cursos de la misma UdeG, aumenté mi comprensión lectora, porque ya soy buena en matemáticas, y esta vez por fin lo logré”, dijo gustosa Andy.

“Amo la carrera, amo el plantel, porque ya lo había visitado antes. Tras dos años intentándolo, sin duda, le voy a echar muchas ganas para lograr mi sueño, porque sí me veo administrando una gran empresa. Le recomiendo mucho a los jóvenes tomar los cursos de la UdeG para que les ayuden igual que a mí, aunque las mamás también tienen razón y los tiempos de Dios son perfectos; si no lo han logrado es porque quizá no sea el momento, pero no dejen de intentarlo”, recomendó Andy a otros y otras jóvenes que han pasado por alguna situación similar a ella.