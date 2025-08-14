Tren Ligero será GRATIS para estas personas el 31 de agosto

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) informó que el próximo domingo 31 de agosto, las personas adultas mayores viajarán gratis en el servicio de Mi Tren.En el marco del Día de los Abuelos, SITEUR en colaboración con el DIF Jalisco, anunciaron que las personas adultas mayores que presenten su credencial del INAPAM podrán viajar sin costo en el tren ligero, en cualquiera de sus líneas, la 1,2 y 3, únicamente el 31 de agosto.Lo anterior tiene el objetivo de facilitar su movilidad y reconocer el valor que aportan a nuestra sociedad. De acuerdo con el Gobierno de México, desde 1983 se conmemora cada 28 de agosto el Día de los Abuelos, una fecha destinada a reconocer su labor y experiencia, así como a celebrar la plenitud de la vejez y el legado de sus enseñanzas y anhelos.NA