Amplían atención a pacientes con diabetes tipo 1 con entrega de 600 kits médicos

Con el objetivo de brindar mayor atención a niñas, niños, adolescentes y personas que padecen diabetes tipo 1, esta mañana el Gobierno del Estado amplió el programa "Somos uno" y entregó 600 kits médicos gratuitos a pacientes que no cuentan con seguridad social, que incluyen insulina, un sensor para medir la glucosa y un dispositivo para aplicar el tratamiento, con lo que se espera evitar que los pacientes se apliquen más de 200 piquetes al mes.

El programa ya contemplaba la atención integral a menores de edad, sin embargo, ante la gran demanda de personas que requieren tratamiento médico por este padecimiento, el apoyo se extendió a pacientes de hasta 22 años y 11 meses. En Jalisco se diagnostican alrededor de 530 nuevos casos de diabetes tipo 1 en el grupo de edad de los nueve a los 16 años, mientras que se estima que entre mil 700 y mil 800 menores que no cuentan con seguridad social de este sector etario viven con esta enfermedad, indicó el secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez.

"El que un niño, el que un joven, el que un adolescente se encuentre bien controlado de la diabetes tipo 1 significa que van a tener en el futuro una excelente calidad de vida, que van a tener en el futuro un gran desempeño escolar. Que van a tener en el futuro un gran desarrollo físico, emocional, pero en la medida en que la diabetes tipo 1 esté en muy buen control", comentó.

Por su parte, la diputada Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las adicciones del Congreso de Jalisco, anotó que con la entrega de estos kits las familias beneficiarias podrían ahorrar hasta nueve mil pesos al mes, el precio promedio de un tratamiento por diabetes tipo 1.

"Con esta ampliación, en la que estaremos garantizando que 600 familias reciban su insumo integral, vamos a garantizar que la salud sí sea un derecho, pero sobre todo que no haya más recetas vacías para nadie en Jalisco, a través del seguro Yo Jalisco, que es un contraste importante importantísimo y que sólo sucede desde nuestro estado", mencionó.

En tanto, el gobernador Pablo Lemus destacó que la entrega de estos kits mejorará la calidad de vida y la situación económica de los pacientes con diabetes tipo 1, así como de su familia. Con la ampliación del programa, 300 personas más se han sumado a la lista de espera para también recibir apoyo en su tratamiento, anotó.

"Abrimos esta convocatoria y ahorita vamos a apoyar a 600 niñas y niños con todo su tratamiento mensual. No van a tener que pagar esos siete, ocho, nueve pesos mensuales, y nada más de apertura ya tenemos 300 en lista de espera. Abres la ventana para visibilizar un problema e inmediatamente la gente llega porque está ávida de estos apoyos".

Por último, Jaqueline Padilla Tello, de 10 años y una de las beneficiarias con kit, vive con diabetes tipo 1 desde hace aproximadamente seis años. Con el programa "Somos uno", contó, ha aprendido a vivir con la enfermedad, sin que ésta le impida plantear metas ni convivir con sus seres queridos. "Este programa no sólo da salud, da seguridad y me da certeza de que no estamos solos, y para mí eso vale muchísimo".

YC