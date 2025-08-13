El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es una institución pública encargada de velar por el bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas de edad avanzada, a través de programas sociales como la tarjeta Inapam.

Esta tarjeta se otorga a toda persona de 60 años o más y les permite acceder a diversos beneficios como descuentos en servicios médicos, actividades recreativas, asesoría legal y mucho más.

Recientemente, el Gobierno de México anunció que, a partir de 2026, todos los titulares de la tarjeta Inapam podrán integrarse también al programa social Vinculación Productiva.

Con esta iniciativa, los adultos mayores podrán acceder a un sueldo que puede superar los 14 mil pesos mexicanos mensuales. A continuación, te contamos en qué consiste y cómo registrarte.

¿En qué consiste el programa Vinculación Productiva del Inapam?

El objetivo del programa es conectar a las personas mayores con empresas que ofrezcan vacantes para este sector de la población.

Los beneficiarios podrán obtener un empleo con todas las prestaciones de ley, como aguinaldo, vacaciones pagadas, reparto de utilidades y seguridad social (IMSS o ISSSTE).

En 2026, con el incremento del salario mínimo, las personas contratadas mediante este programa podrán recibir hasta más de 14 mil pesos mensuales , dependiendo de la zona del país:

Zona de Salario Mínimo General (ZSMG): de $278.80 a $312.25 pesos diarios (aprox. $9,367.50 mensuales).

Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN): de $419.88 a $470.46 pesos diarios (aprox. $14,113.80 mensuales).

Requisitos para registrarse

Tener 60 años o más.

Presentar la credencial INAPAM original.

Llevar identificación oficial vigente (INE, pasaporte, licencia de conducir o carnet del IMSS/ISSSTE).

Las empresas podrán solicitar requisitos adicionales según el puesto.

Pasos para registrarte en Vinculación Productiva

Ubica el módulo de Vinculación Productiva más cercano. (Horario de atención: 8:00 a 15:00 horas).

Llena la solicitud de inclusión social.

Realiza una entrevista con el promotor del programa.

Selecciona una oferta laboral o de voluntariado.

Agenda una entrevista con la empresa interesada.

Con este programa, el Inapam busca fomentar la inclusión laboral de las personas adultas mayores, impulsando su participación activa en la economía y brindándoles herramientas para mejorar su calidad de vida y preservar su bienestar financiero.

