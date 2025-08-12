Esta tarde se registró una fuerte lluvia con granizo en varios puntos de Guadalajara y Zapopan.

En Guadalajara en la Colonia Arboledas se registró una fuerte tormenta con lluvias y granizo.

En la Colonia Jardines del Sur en Guadalajara también se reportan lluvia intensa con granizo.

En Zapopan se registra una fuerte lluvia con granizo que provoca inundaciones, automóviles varados en varios puntos de la ciudad.

Tren Ligero suspende su servicio tras lluvias en Guadalajara

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano informó que la Línea 1 suspende momentáneamente sus servicios debido al alto nivel del agua provocado por las intensas lluvias de este martes en la estación Isla Raza.

Sin embargo, con el objetivo de continuar brindando un transporte seguro a las y los usuarios, se habilitó un servicio provisional desde la estación Auditorio a Juárez.

Actualmente personal se encuentra trabajando para restablecer el servicio lo más pronto posible.

A las 7:50 pm de este miércoles SITEUR informó que se restableció por completo el servicio, tras bajar el nivel del agua en la estación Isla Raza.

