Martes, 12 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Tren Ligero suspende su servicio tras lluvia; reportan granizo en Zapopan y GDL

En Zapopan se registra una fuerte lluvia con granizo que provoca inundaciones, automóviles varados en varios puntos de la ciudad

Por: Jorge Velazco y Nancy Andrade Jáuregui

En Guadalajara en la Colonia Arboledas se registró una fuerte tormenta con lluvias y granizo. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

En Guadalajara en la Colonia Arboledas se registró una fuerte tormenta con lluvias y granizo. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Esta tarde se registró una fuerte lluvia con granizo en varios puntos de Guadalajara y Zapopan.

En Guadalajara en la Colonia Arboledas se registró una fuerte tormenta con lluvias y granizo.

En la Colonia Jardines del Sur en Guadalajara también se reportan lluvia intensa con granizo.

En Zapopan se registra una fuerte lluvia con granizo que provoca inundaciones, automóviles varados en varios puntos de la ciudad.

Te recomendamos: Gobierno de Jalisco abre segunda convocatoria para apoyo al transporte público; estas son las fechas de registro

Tren Ligero suspende su servicio tras lluvias en Guadalajara 

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano informó que la Línea 1 suspende momentáneamente sus servicios debido al alto nivel del agua provocado por las intensas lluvias de este martes en la estación Isla Raza.

Sin embargo, con el objetivo de continuar brindando un transporte seguro a las y los usuarios, se habilitó un servicio provisional desde la estación Auditorio a Juárez.

Actualmente personal se encuentra trabajando para restablecer el servicio lo más pronto posible.

A las 7:50 pm de este miércoles SITEUR informó que se restableció por completo el servicio, tras bajar el nivel del agua en la estación Isla Raza.

     

NA

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones