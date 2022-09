La Línea 3 del Tren Ligero cumple su segundo aniversario este 12 de septiembre y usuarios entrevistados por este medio señalaron cómo califican el servicio.

En un sondeo realizado en estaciones de la Línea 3, la mayoría de los ciudadanos calificaron como eficiente el servicio. Sin embargo, coincidieron en la necesidad de mejorar el funcionamiento de las escaleras eléctricas y elevadores, sobre todo para garantizar que se respete ese derecho de las personas con discapacidad.

En un recorrido, se constató que en las estaciones Arcos de Zapopan y Plaza Patria, las escaleras eléctricas estaban sin operar, mientras personas con bastones batallaban para bajar o para subir.

Los usuarios de la Línea 3 coinciden en que hace falta que funcionen las escaleras eléctricas. EL INFORMADOR

Los puntos por mejorar

Gilberto Gaytán sufrió en 2015 un derrame cerebral y actualmente es una persona con discapacidad, pues tiene la mitad de su cuerpo con paraplejia. Él dijo que se le complica subir si no funcionan las escaleras eléctricas o elevadores, e incluso señaló que no se respetan los lugares exclusivos.

“En cuanto lo que es el Tren para los usuarios es magnífico, obviamente el mantenimiento, los elevadores, en la estación de Arcos no sirven y aquí en Patria rara vez están prendidas. Entiendo que sea un gasto, pero lo uso. Y como petición para los ciudadanos, si ven lugares especiales para las personas con discapacidad o adultos mayores, por favor cédanlos a las personas que realmente lo necesitan”, comentó.

Mayra utiliza seguido la Línea 3 del Tren Ligero y señala que últimamente ha tenido algunas fallas, y acentuó también la problemática de las escaleras eléctricas.

“Yo no había batallado la verdad, solamente sí notó que las escaleras en muchas estaciones no funcionan y mucha gente las necesita y no pueden usar las estáticas, y las veces que falla no me ha tocado presenciar, de ahí en más, está muy bien la línea”, acotó.

Satisfechos

Para Isari, joven estudiante, lo más importante es que siempre se respete el cronograma de corridas como ha sucedido hasta ahora: “Es funcional, recorre muchos puntos de la ciudad. Con que cumplan con los tiempos establecidos de recorrido”, dijo.

Luis, alumno de Preparatoria, destacó que con la Línea 3 se facilitan los traslados en la Zona Metropolitana de Guadalajara: “Está muy bien, facilita la movilidad dentro de la ciudad y nos facilita el transporte a los estudiantes. Vengo ahora al cine, es más fácil andar en el tren que en cualquier camión”, manifestó.

AMLO la inaugura en 2020

Luego de seis años de obras, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a la inauguración oficial de la Línea 3 el 12 de septiembre de 2020. Durante la ceremonia se comprometió a brindar apoyo para la construcción de la Línea 4 hacia Tlajomulco, cuyos trabajos iniciaron recientemente.

La Línea 3

El traslado desde Periférico, en Zapopan, a la Nueva Central Camionera, en Tlaquepaque, tiene una duración de sólo 33 minutos.

El horario es de las 05:00 a las 23:00 horas.

Realiza en promedio 131 mil viajes diarios.

La Línea 3 recorre los centros históricos de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque.

Tiene 18 estaciones distribuidas en 21. 5km.

El transbordo a la Línea 1 y Línea 2 que tienen conexión con Línea 3, es gratuito.

El estimado de la frecuencia de paso es de lunes a sábado de 6 minutos con 15 segundos en hora pico y 7 minutos y medio en hora valle. Los domingos de 7 minutos y medio en todo el horario.