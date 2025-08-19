Una agresión a balazos se registró la tarde de este lunes en la colonia Mariano Otero, en Zapopan, lo que dejó saldo de dos hombres muertos, uno de ellos es Ernesto Barajas, vocalista de la agrupación Enigma Norteño.

El ataque ocurrió al interior de una pensión de autos, sitio donde presuntamente llegaron dos hombres en una motocicleta quienes dispararon contra las víctimas.

Al sitio llegaron policías municipales y elementos de servicios médicos quienes encontraron ya sin vida a dos hombres, quienes tenían varios impactos de bala.

Junto al músico, murió otro joven de entre 20 y 25 años y resultó herida una mujer de 18 años, quien aparentemente tenía lesiones en la pierna.

¿Quién es Ernesto Barajas?

Originario de Culiacán, Sinaloa, Ernesto Barajas era vocalista, productor y bajista de la agrupación mexicana Enigma Norteño. Creada en 2004, la banda gozaba de gran popularidad en el norte del país y Estados Unidos.

Entre los éxitos de la banda se encuentran "También me llamo Ismael", "El señor Iván", "Los lujos del R", todas canciones que se hacen referencia al narcotráfico.

La agrupación ha sostenido que sus canciones, lejos de glorificar la violencia, retrata la realidad de la sociedad mexicana. Hasta la tarde de este martes, ni la familia de Barajas ni Enigma Norteño han emitido declaraciones.

EE