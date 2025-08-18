Más de 200 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

La Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco informó que, en coordinación con la Guardia Nacional, llevó a cabo un cateo en un inmueble donde aseguraron el combustible robado. Los elementos federales realizaban un recorrido de vigilancia en el fraccionamiento Los Sauces del municipio referido, cuando recibieron un reporte del C4 en el que se les informaba que en un predio de la zona se resguardaban pipas con hidrocarburo robado.

Los militares acudieron al predio tras un reporte del C4 y, desde el exterior, observaron varios tractocamiones que desprendían un fuerte olor a combustible. Tras ejecutar el cateo, localizaron diversas pipas con el hidrocarburo.

El inmueble y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. Con este hecho, continúan los aseguramientos de huachicol en Jalisco, aunque no se reportaron personas detenidas.

