Sheinbaum confirma que Julio César Chávez Jr. fue deportado

Durante su conferencia matutina de este martes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que había sido notificada de la deportación de Julio César Chávez Jr., por lo que llegaría nuestro país.

Julio César Chávez Jr., de 39 años, fue detenido el pasado 3 de julio en California, Estados Unidos, porque cuenta con orden de aprehensión por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

"Entiendo que fue deportado, no sé si ayer u hoy en la mañana, pero nos informaron que iba a llegar a México", señaló la Mandataria.

Sin dar información sobre el centro penitenciario en el que se encuentra el excampeón del mundo del peso mediano, Sheinbaum destacó la "orden de aprehensión" en su contra en México desde el 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas, la cual fue confirmada el mes pasado por la Fiscalía General de la República (FGR).

"Había una orden de aprehensión, eso se comunicó hace ya varias semanas cuando lo detuvieron allá (EU.), había una orden de aprehensión en México de la Fiscalía General de la República".

Estados Unidos deporta a Julio César Chávez Jr.

El boxeador mexicano fue entregado por autoridades estadounidenses a México, donde tenía una orden de aprehensión en su contra, y se encuentra ya en una cárcel de máxima seguridad en Hermosillo, en el norteño estado de Sonora.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el hijo menor del boxeador Julio César Chávez fue deportado en la garita de Dennis Deconcini, donde agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR lo detuvieron y lo trasladaron a los separos de la jefatura de la PFM en Hermosillo, Sonora.

