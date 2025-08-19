Abordan Lemus y Harfuch estrategias de seguridad para el Mundial 2026

Para reforzar la coordinación en materia de seguridad y consolidar la tendencia a la baja de los principales índices delictivos, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, sostuvo hoy una reunión de trabajo con Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, en las oficinas de la dependencia federal.

En un comunicado se informó que durante el encuentro se presentó el nuevo esquema de videovigilancia para el estado, Escudo Jalisco C5, cuyo despliegue quedará concluido a finales del próximo año para mejorar la prevención, agilizar la respuesta, fortalecer la vigilancia en el territorio y contar con mayor interoperabilidad con plataformas federales, estatales y municipales.

También se revisaron estrategias de seguridad en torno al Mundial de Fútbol 2026, del cual Jalisco es sede. Se implementarán dispositivos de vigilancia, intercambio de información, acciones de inteligencia y protocolos de reacción para reforzar la protección de habitantes y visitantes.

En esta reunión de trabajo se refrendó un cierre de filas, entre el Estado y la Federación, para continuar con la reducción de índices delictivos en Jalisco, a través del uso de tecnología, equipamiento de primer nivel, coordinación y comunicación permanente entre las instituciones.

En la reunión también participó Marcela Figueroa Franco, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Gobierno de Jalisco refrenda el compromiso de trabajar en unidad con el Gobierno de México, para fortalecer capacidades y operatividad en protección de la vida, el patrimonio y la tranquilidad de las familias jaliscienses.

YC