¿Cuánto cuesta un acta de nacimiento digital a domicilio en Jalisco?

Se acabaron las escenas de largas filas y horarios restringidos para solicitar un acta de nacimiento. Ahora se pueden tramitar en línea y obtener copias certificadas que, incluso, pueden llegar al domicilio del solicitante.

Desde agosto de 2025, el trámite de la copia certificada del acta de nacimiento en México se realiza exclusivamente por la nueva Plataforma Nacional del Registro Civil, que requiere una cuenta de Llave MX .

Te puede interesar: HORA de las tormentas en Guadalajara hoy sábado

Aunque sigue siendo legal imprimirla en hoja blanca, el costo varía según el estado.

A partir del 1 de agosto de 2025, el Gobierno de México activó la nueva Plataforma Nacional del Registro Civil como el único canal oficial para tramitar el acta de nacimiento digital. Este cambio reemplazó todos los portales anteriores y centralizó el servicio a nivel nacional.

No te pierdas: El peso tiene FATAL desempeño semanal frente al dólar

Para acceder, es indispensable contar con una cuenta Llave MX, además de proporcionar la CURP o los datos personales (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento) junto con un método de pago.

El documento que se obtiene es una copia certificada digital, con la misma validez que la versión impresa, siempre que se presente en hoja blanca tamaño carta.

La plataforma está disponible todo el año y a cualquier hora , ahorrando tiempo y filas a los ciudadanos.

El costo del acta digital certificada lo determina cada estado. Aquí algunos precios recientes reportados:

Ciudad de México: 94 pesos

Quintana Roo: 54 pesos

Jalisco: 95 pesos; con entrega a domicilio: 205 pesos

Otros ejemplos: Aguascalientes 100 pesos, Baja California 238 pesos, Estado de México 69 pesos, Yucatán 219 pesos

En general, los costos van desde 54 hasta más de 200 pesos, dependiendo de la entidad, y por cada emisión realizada.

Pasos detallados para tramitar tu acta en línea

Accede al portal oficial: www.miregistrocivil.gob.mx, usando tu cuenta Llave MX Localiza la sección "Acta de Nacimiento" e ingresa la CURP o datos completos de registro Revisa la vista previa del documento y confirma que todos los datos estén correctos. Si hay errores, solicita corrección antes de pagar Realiza el pago en línea (tarjeta) o genera una línea de captura para pagar en bancos o tiendas autorizadas Una vez aprobado, descarga el acta en PDF, imprime en hoja blanca tamaño carta y conserva la copia digital. El código QR y firma electrónica aseguran su autenticidad

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA