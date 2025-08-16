De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe; la onda tropical núm. 22 sobre el sur del país; una circulación de baja presión al norte de Tamaulipas; y una nueva onda tropical, la número 23, que se aproximará al sur de la península de Yucatán: germinarán lluvias intensas en el norte de Tamaulipas y muy fuertes en el noroeste, occidente, centro de México Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé alta precipitación de lluvia eléctrica por la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá nublado; las temperaturas oscilarán en torno a los 26 y 15 grados centígrados, y el viento Suroeste alcanzará una velocidad de hasta 33 km/h.

¿A qué hora lloverá este 16 de agosto en Guadalajara?

En la sombría ciudad tapatía, y de acuerdo con las cadenas meteorológicas de Meteored y The Weather Channel, se registra altísima probabilidad de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 13 mm— en el 90% de su región.

03:00 a 04:00 PM Tormenta (90%) Acumulación de agua de 5.7 mm 05:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.2 mm 06:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 1.5 mm 07:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.5 mm 08:00 a 09:00 PM Lluvia (80%) Acumulación de agua de 0.6 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá lluvias de moderadas a fuertes hacia el sur y occidente del territorio, con acumulados importantes en regiones Costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, Lagunas, Sur y Norte.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored

