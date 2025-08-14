Este jueves el Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, dio a conocer la detención de un sujeto señalado por haber posteado al menos un video en el que se observa el abuso sexual de un menor de seis años de edad, en la "dark web" o la web oscura.

Se trata de Alfredo Salvador "N", de 38 años, quien fue aprehendido en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga luego de haber iniciado investigaciones en su contra apenas el pasado viernes.

"Obtuvimos información, y este fue un trabajo que se hizo con el FBI, respecto de un video subido a la dark web. En este video se advierte una videollamada entre dos sujetos, uno de ellos masturbándose y el otro teniendo relaciones explícitas con un menor de seis años de edad. La verdad las imágenes son bastante impresionantes", manifestó el Fiscal.

Afirmó que a partir de dichas indagatorias denunciadas por la autoridad estadounidense, se logró además identificar y ubicar al menor, el cual ya ha sido resguardado por las autoridades estatales y llevado a un albergue. También se le está brindando atención médica y psicológica.

"Esperamos a que, en un momento dado, el menor pueda explicarnos desde cuándo y qué es lo que le hacía este sujeto", comentó González de los Santos.

El señalado como abusador fue identificado como tío del menor, hermano de su mamá.

Además, dijo el Fiscal, la mamá del menor fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público del Estado, puesto que versaba en su contra una denuncia por maltrato infantil, cometido, al parecer, en 2022, pero se le había sido devuelto.

El Fiscal añadió que más tarde se brindarán detalles sobre este caso, pero afirmó que esta mañana se llevan a cabo los cateos pertinentes en la finca donde fue detenido, para tratar de recuperar toda la información que permita determinar las responsabilidades del sujeto y la mamá del niño, incluyendo por supuesto la búsqueda de más videos.

La "dark web" es una parte de la "deep web", secciones ocultas de Internet a las que no se puede acceder con navegadores convencionales y motores de búsqueda como Google. Se caracterizan por su anonimato y privacidad, ya que utilizan navegadores especiales para ocultar la identidad y ubicación de los usuarios, lo que suele favorecer actividades ilegales.

