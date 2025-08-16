Un sacerdote señalado en los delitos de abuso sexual y violación en agravio de una adolescente, fue detenido por Policías de Investigación en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y puesto a disposición del Juzgado que lo requería en la Ciudad de México.

A través de un mandato judicial vigente, la Dirección de Órdenes de Aprehensión colaboró con la Fiscalía de la Ciudad de México para detener a Bernardo "N", sacerdote de nacionalidad colombiana, señalado en una denuncia por abuso sexual agravado y violación agravada, en perjuicio de una menor de edad .

De acuerdo con las investigaciones, tras los abusos, Bernardo "N" habría amenazado a la menor de edad con hacer daño a su familia para que no contara lo sucedido.

Sin embargo, a principios de este año, la víctima contó a su familia lo sucedido, por lo que se interpuso una denuncia que permitió identificarlo y detenerlo.

La madrugada del domingo 10 de agosto, agentes investigadores lograron ubicarlo en el Aeropuerto de Guadalajara, tras bajar de un vuelo proveniente desde Panamá .

La orden de aprehensión le fue cumplimentada en los pasillos de la terminal aeroportuaria, y fue decretada por el Juzgado de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número doce.

El señalado ya fue presentado ante el Juzgado que lo solicitaba para continuar con las investigaciones de ambos delitos.

