Un hombre fue asesinado durante las últimas horas de este viernes en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Los hechos fueron reportados en el cruce de las calles Gobernador Curiel y Francisco Silva Romero, en la colonia Lomas del Cuatro del municipio mencionado.

Elementos de la policía municipal realizaban un recorrido de vigilancia cuando recibieron reportes de detonaciones de arma de fuego.

Al arribo de la unidad, los oficiales localizaron a un lesionado por proyectil de arma de fuego a un costado de un comedor comunitario.

Elementos de Servicios médicos municipales acudieron a prestar apoyo a la víctima, quien falleció debido a las lesiones.

Testigos refirieron que solo avistaron un vehículo tipo Jetta color negro de los posibles causantes, aunque desconocieron hacia dónde se dieron a la huida.

