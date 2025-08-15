Este viernes, durante la visita a Jalisco de la presidenta de Morena, María Luisa Alcalde, se entregaron las primeras tarjetas de afiliación al partido a ciudadanas y ciudadanos de Guadalajara.

La entrega inició a las 2:00 de la tarde en calles de la colonia Cuauhtémoc, donde de casa en casa, una comitiva del partido fue entregando las identificaciones.

Una de las afiliadas quien recibió este día su credencial de manos de María Luisa Alcalde fue Isela Mercado, quien dijo, decidió sumarse como afiliada a Morena porque su papá, adulto mayor, ya lo había hecho. "Fue como para seguir la tradición y porque la verdad, personalmente, sí he visto que han dado muchos apoyos, como las becas a estudiantes. Además, yo nunca había visto que vinieran los políticos después de campaña", dijo la mujer.

Durante la entrega de tarjetas también estuvo presente la diputada federal por Jalisco, Merilyn Gómez Pozos, quien acompañó a la presidenta del partido durante el recorrido. Uno de los afiliados a quien le entregó su credencial fue Benjamín Cortés, quien dijo, se afilió al partido "porque ha sentido el respaldo de Morena con los apoyos que han llegado hasta su familia", siendo no sólo el destinado a los adultos mayores, sino también el de "Salud Casa por Casa".

"A nosotros los viejitos nos ha ido muy bien con Morena. Nuestra pensionista nos ayuda mucho, sobre todo a uno que ya estamos grandes y no nos dan trabajo, porque aunque yo esté aquí en mi silla sentado todavía puedo hacer alguna labor, pero ya no me aceptan en ningún lado. Por eso me afilié y ahora hay que seguirle echando ganas", dijo el señor Benjamín.

De acuerdo con lo dado a conocer esta mañana por María Luisa Alcalde, en Jalisco suman ya 260 mil afiliaciones al partido, y se prevé conformar tres mil 905 comités distritales desde donde se trabajará con la ciudadanía para la construcción del

CORTESÍA

Para la diputada Gómez Pozos, esta cifra representa la confianza que la ciudadanía le ha dado al partido. "Representa que hoy son ya de esta estructura, porque el segundo piso de la transformación se va a construir de la mano del pueblo. No podemos olvidar eso, necesitamos de esta organización, con todas y todos ellos, para lograr que esta transformación pueda llegar a Guadalajara y a Jalisco", refirió la diputada, no sin antes recordar que la meta, a nivel nacional, es de 10 millones de afiliaciones.

En general, dijo, la presidenta del partido, María Luisa Alcalde, "tuvo una gira muy completa durante su visita a Guadalajara teniendo una reunión con toda la estructura de Morena, desde presidentes y presidentas municipales hasta diputaciones locales y federales. "Todo lo que se está haciendo ahora es una apuesta muy ambiciosa, porque lo que vamos a lograr es, a partir de este próximo domingo, el instalar estos comités seccionales, y estamos uniendo a todas las estructuras: todas y todos somos compañeros de este movimiento y todos tenemos que trabajar juntos.

Señaló que durante la visita de Alcalde Luján señaló que durante la reunión que sostuvo con las y los alcaldes les recordó sobre sus deberes con la ciudadanía y su responsabilidad frente a los gobiernos que encabezan, "para que no se nos olviden nuestros orígenes, que no se les olvide que no hay que alejarse del pueblo, cuáles son los principios de este movimiento, que todos debemos estar alineados, y por eso es que salimos a territorio como lo hicimos hoy", dijo Gómez Pozos.

"Por eso también me siento muy contenta de haberla recibido aquí en mi distrito, que viniéramos hoy a entregar estas primeras credenciales de afiliación a vecinas y vecinos que quieren formar parte de Morena y que están muy contentos de recibirnos siempre en sus hogares, de que hoy ella, personalmente, les entregada estas credenciales del cambio verdadero. Y tiene que ver mucho también con la aceptación que tiene la presidenta, Claudia Sheinbaum, en el Estado, que ya supera el 85%", finalizó la diputada.

YC