Tras manifestación, CEDHJ emite medidas cautelares; vigilará futuras protestas

Luego de la manifestación ocurrida este viernes por el anuncio del incremento a la tarifa del transporte, que culminó con cinco detenidos; la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) informó que desde que se tuvo conocimiento del hecho actuó. Además, aseguró que en las futuras protestas se hará acto de presencia y vigilará que se respeten los derechos humanos.

Detalló que emitieron a la Secretaría de Seguridad de Jalisco (SS) medidas cautelares, como garantizar el respeto a los derechos humanos, integridad y seguridad de las personas detenidas, ponerlas de inmediato a disposición de la autoridad administrativa o ministerial competente, permitirles la asistencia de un abogado defensor y realizar las llamadas telefónicas necesarias así como proporcionar atención médica oportuna y adecuada.

Estas fueron acatadas al poner a los jóvenes a disposición de los juzgados municipales de Guadalajara de donde, alrededor de la 1:30 de la madrugada, fueron liberadas sin pago de multa.

La defensoría agregó que, durante la noche y madrugada, recibieron y atendieron solicitudes de un familiar de una de las personas detenidas, y de otras personas, que pidieron la intervención de este organismo. Además de que se orientó y se realizaron gestiones hasta comprobar que las personas ya no se encontraban detenidas.

Indicó que al integrar la queja de oficio 5760 y otra interpuesta por un familiar, se indagará si hubo afectaciones de los derechos a la libre manifestación de las ideas, a la integridad y seguridad personal y a la legalidad y seguridad jurídica, entre otros. “Se invita a quienes deseen interponer otras inconformidades a que acudan a nuestras oficinas o lo hagan en la página web o por vía telefónica”, expresó.

Por otra parte, apuntó que, al vigilar nuevas manifestaciones emitieron más medidas cautelares para que se garantice el derecho a la libre manifestación de las ideas y se respeten los derechos de terceros, así como la dignidad de las y los policías.

“Invitamos a que las autoridades y los actores sociales se conduzcan con respeto y establezcan canales de comunicación que permitan una interlocución pacífica para el análisis y solución de las inconformidades”, finalizó.

La CEDHJ explicó que el derecho a la libre manifestación de las ideas se encuentra garantizado en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que solo impone como límites el que “no se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”.

Añadió que el artículo noveno establece:

“No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”.

