Tras desafuero, fallas de diputados harían que magistrado no pise la cárcel: experto

Luego de que diputados de Jalisco avalaran quitarle el fuero el magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, acusado de abuso sexual infantil, el abogado especialista en seguridad Alfonso Partida Caballero señaló que hubo fallas de legisladores que podrían hacer que el juzgador no pise la cárcel.

"Los diputados lejos de abonarle a una investigación clara y contundente lo echaron a perder con su actuación, porque el juicio político no es uno penal y ellos dieron a conocer situaciones, hechos y eso no les corresponde y puede afectar los resultados penales".

Mencionó que cometieron errores y violaciones a los derechos humanos al no apegarse al proceso y aseguró que "con todo esto se le dieron todos los elementos para que la justicia federal lo ampare y proteja y lo dejen en su momento en libertad. Al tiempo nos vemos para decir que hicieron mal las cosas".

"Pareciera que el congreso es un circo romano y el desafuero no quiere decir cárcel y no quiere decir que lo están sentenciando, falta todo el proceso penal, desde la cadena de custodia, el aglutinamiento de datos y pruebas que ya están circulando, cuando el MP lo presente va a ser muy difícil, yo quisiera ver la sentencia y el resultado de los amparos, porque no entienden la naturaleza del sistema acusatorio".

Por ejemplo, dijo, mientras no se le demuestre la culpabilidad no se le puede quitar su salario ni sus prestaciones, sólo se le puede separar definitivamente.

Señaló que el magistrado y sus defensa "están haciendo sus argucias jurídicas y dejaron que todos los que forman parte de la acusación abrieran la boca y todo debe quedar en la secrecía. El magistrado puede demandar al Supremo Tribunal y al Congreso del Estado. No se entiende la aplicación del sistema penal en este caso".

"Hay videos y elementos que pudieran ser contundentes los diputados están envenenando los materiales porque esos videos estuvieron circulando de manera ilegal".

Recordó que los videos y las fotografías no forman parte determinante en un juicio, sino que son pruebas indiciarias que tienen que estar corroboradas con otros datos y "en este caso pareciera que ya se desahogó el juicio de oralidad cuando tiene que haber un cadena de custodia, una fase intermedia, un juicio final".