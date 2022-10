Transporte público: Critican altas comisiones para recargar saldo para camiones

Adriana Esquivel toma dos camiones al día en su trayecto a la escuela y al trabajo, además de que utiliza varias rutas del Tren Ligero.

“La verdad sirve solamente para emergencias, no para uso regular. Te quitan mucho y la mejor opción será seguir recargando en los módulos que hay en el Tren”

Sobre la nueva aplicación “Mi Saldo” para recargar su tarjeta de prepago, dice que no la utilizaría frecuentemente, ya que las comisiones son muy altas.

“La verdad sirve solamente para emergencias, no para uso regular. Te quitan mucho y la mejor opción será seguir recargando en los módulos que hay en el Tren”.

Sin embargo, no todos los usuarios de transporte público tienen la posibilidad de realizar las recargas en los equipos del Tren Ligero, por lo que criticaron las comisiones que cobran.

“Además del dinero de los 50 centavos, ahora nos cobran comisión mediante el pago desde el celular, total que no tenemos hacia dónde hacernos”, lamenta Citlalli Ruiz.

Iván Navarro considera que es “puro negocio, el transporte público debe ser un servicio para el bien público, no para enriquecer a particulares”.

“Además del dinero de los 50 centavos, ahora nos cobran comisión mediante el pago desde el celular, total que no tenemos hacia dónde hacernos”

“Abonas 30, te cobran 2.50 pesos de comisión. Sólo te alcanza para dos pasajes y te sobran 8.50, lo cual es insuficiente para un tercer viaje. Grandiosa idea”, dijo Jorch Hernández.

“Mejor conviene seguir recargando en el Oxxo. Está muy caro lo que te cobran de comisiones”, lamenta Iris Huerta.

¿Cuánto cobran?

La aplicación ofrece la posibilidad de recargar 30, 50 o 100 pesos. El monto límite es de 250 pesos, de acuerdo con el Gobierno estatal.

Al abonar 30 pesos se descuentan 2.50 pesos, lo que es el 8.3% del total. Al agregar 50 pesos se cobran 3.50 pesos, que es el 7%, y al recargar 100 pesos se quitan 4.50 pesos, es decir el 4.5% de comisión.

“Puro negocio, el transporte público debe ser un servicio para el bien público, no para enriquecer a particulares”

Este medio publicó que esto es peor que pagar con efectivo, ya que, si se pagaran 30 pesos, las alcancías se quedarían con 1.50 pesos, que es menor al cobro por comisión.

EL DATO

Hay vacíos en la ley

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explica que aunque los comercios no pueden cobrar de más por pagar con tarjeta de débido o crédito, actualmente no hay ninguna ley o norma que prohíba esta acción

“No obstante, los contratos que éstos firman sí establecen que la comisión no pueda ser transferida al tarjetahabiente. Y en caso de que la transfieran, el banco les puede cancelar el contrato”.

Al respecto, los usuarios pueden presentar una queja ante la institución bancaria dueña de la terminal Punto de Venta.

Respecto a estas quejas, se solicitó entrevista con la Setran sobre lo siguiente:

1. ¿Por qué no se compró la aplicación para evitar trasladar el costo de la comisión a los usuarios?

2. La aplicación no se puede descargar en todos los teléfonos celulares. Por cuál motivo, y si es que se va a solucionar. En caso de que no, indicar exactamente con cuáles modelos de teléfonos celulares funciona.

JM