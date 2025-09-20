Refuerzan seguridad en Chapala con nueva Unidad de Protección Civil y Bomberos en Atotonilquillo

La delegación de Atotonilquillo de Chapala estrenó su segunda Unidad de Protección Civil y Bomberos, un espacio que busca reforzar la atención de emergencias en la región; la obra, que requirió una inversión de cinco millones de pesos, beneficiará de forma directa a más de cuatro mil habitantes y, de manera indirecta, a cerca de 80 mil personas de comunidades cercanas.

El presidente municipal de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, encabezó la inauguración del inmueble y anunció que el servicio contará con un médico de planta para atender urgencias médicas con mayor eficacia: “Ese compromiso que ya habíamos hecho de una ambulancia, hoy se convierte en un edificio con el cuerpo de Protección Civil y Bomberos, y también informarles que vamos a tener un médico de planta, ahorita éste fue el compromiso que hicimos”, aseguró.

La nueva base dispondrá de una ambulancia, un camión contra incendios y un equipo operativo disponible las 24 horas, además, ofrecerá un aula de capacitación comunitaria para cursos de prevención y autoprotección, una oficina de atención ciudadana y una línea telefónica exclusiva para reportes.

Durante el evento, el coordinador operativo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Ignacio Aguilar Jiménez, agradeció a Aguirre Curiel su disposición por la entrega de estas instalaciones y la profesionalización de sus elementos; y a los habitantes de Atotonilquillo les recordó que siempre han estado seguros y hoy lo estarán más.

“Primeramente señor, presidente, felicitarlo y agradecerle, no solamente por la entrega de estas instalaciones, por la inauguración de este edificio, pero sí, por darles dignidad a hombres y mujeres que día a día tienen la oportunidad de prepararse de ocuparse de ser más profesionales cada día, cosa que me consta, conozco a muchos de ellos, he estado trabajando, y he llevado todo un proceso de profesionalización.

“Decirles a los habitantes de Atotonilquillo que el día de hoy y siempre han estado seguros, y a partir de hoy, sus oficiales hombres y mujeres en estas instalaciones, cierto estoy, que siempre van a estar 24/7 más lo que se acumule para ustedes, gracias y muchas felicidades para todos”, comentó.

En lo que va del año se han atendido 800 servicios de emergencia en la zona, cifra que evidencia el impacto operativo y la necesidad de esta nueva infraestructura.

El inmueble cuenta con 212 metros cuadrados de edificación y 96.5 metros cuadrados de área techada para resguardo de unidades, lo que suma una superficie total construida de 385.5 metros cuadrados.

Vecinos de la comunidad celebraron la apertura, entre ellos Fernando Baltazar Padilla, ingeniero de la zona, quien resaltó que la obra brinda mayor seguridad: “Estamos muy contentos y agradecidos por la inauguración y edificación de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Atotonilquillo, muy importante que es esta obra, porque así se atenderán los servicios y emergencias de una manera más rápida y eficiente”, apuntó.

La nueva base está ubicada en la calle Juan Baltazar #26, junto a la Unidad Deportiva de Atotonilquillo. En la inauguración participaron autoridades municipales, entre ellas la síndico Lilia Alvarado Macías, el delegado Jorge Gómez Hernández, el director de Protección Civil Municipal, Lorenzo Antonio Salazar Guerrero, y el regidor Jesús Álvarez Razo, además del párroco Marco Antonio Alejo Aranza, quien bendijo las instalaciones.

Con este proyecto en marcha, el Gobierno Municipal de Chapala refrenda su compromiso con la seguridad de las familias y con el fortalecimiento de la infraestructura de protección civil en todo el municipio.

