Elementos de la Policía del Estado detuvieron a dos presuntos reclutadores del crimen organizado y rescataron a un menor de edad en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque.La Policía estatal informó que los oficiales fueron alertados por personal de taquilla de una línea de camiones foráneos del Módulo 2 de la nueva central sobre tres jóvenes con actitud inusual que pretendían adquirir boletos para viajar y que no tenían documentos que acreditaran su identidad.Los elementos abordaron a los jóvenes y detectaron que uno de ellos era menor de edad, vecino de Tlaquepaque, mientras que los otros dos dijeron proceder del estado de Oaxaca.El menor de edad refirió que lo habrían contactado mediante las redes sociales, donde le ofrecieron 30 mil pesos al mes por realizar trabajos de albañilería en el estado de Aguascalientes, por lo que lo citaron en la terminal de autobuses. El menor recibió las primeras atenciones por parte de los oficiales, quienes registraron buen estado de salud e iniciaron el protocolo para que regrese con su familia.Los detenidos fueron identificados como Jesús "N", de 18 años, y Francisco "N", de 22, y fueron remitidos al Ministerio Público.XP