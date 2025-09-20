Resultado de la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico —al suroeste de la península de Baja California, y la onda tropical número 33; ya absorbida por los posibles desarrollos ciclónicos frente a las costas de Oaxaca y Guerrero— habrá lluvias intensas —de 50 a 75 milímetros— en Baja California Sur, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla y Yucatán, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se espera cielo semi nublado y lluvia en horas de la tarde-noche.

A esta lloverá hoy, 20 de septiembre, en Guadalajara

La cadena meteorológica Meteored refirió que la ciudad de Guadalajara permanecerá parcialmente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 28 y los 17 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Este que correrán a 30 km/h. Además, se registra la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 5.9 mm— en el 70% de su región durante las siguientes horas:

06:00 a 07:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.4 mm 09:00 a 10:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 5.7 mm

Actualización a la zona de baja presión

Según informó el SMN en punto de las 18:00 horas, la zona de baja presión al sur de Baja California, se encontró a 520 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, con 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas, mientras que, la zona de baja presión localizada a 375 km al sur-sureste de Puerto Ángel, en Oaxaca, tiene 40% de probabilidad para generar un ciclón tropical en 48 horas. Se mantiene en vigilancia.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

