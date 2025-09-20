El calendario de pagos de la Pensión Bienestar septiembre-octubre 2025 avanza de manera escalonada con el objetivo de que cada beneficiario reciba su apoyo sin complicaciones y de manera ordenada. Como se sabe, la dispersión del pago se realiza conforme a la letra inicial del primer apellido del beneficiario y, en este esquema, los lunes han sido días de gran relevancia para los millones de adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y madres trabajadoras que forman parte de los programas sociales del Gobierno de México.Durante este mes ya se realizaron tres jornadas de depósitos en días lunes:Estos grupos ya recibieron su apoyo directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, desde donde pudieron disponer de sus recursos a partir de ese día que les correspondía.Y aunque ya han transcurrido la mayoría de los lunes del mes, aún queda uno que llegará con pago y que será el último:Esto significa que, para quienes pertenecen a este grupo, la próxima semana será el momento en que recibirán su depósito correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025, aunque los pagos para ellos comenzaron desde el viernes 19.La Secretaría de Bienestar recuerda que el dinero está disponible desde el mismo día señalado en el calendario, y recomienda a los beneficiarios no acudir todos al mismo tiempo a las sucursales para evitar aglomeraciones. Además, insiste en que cualquier información debe verificarse solo a través de los canales oficiales para prevenir fraudes o confusiones.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF