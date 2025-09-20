El calendario de pagos de la Pensión Bienestar septiembre-octubre 2025 avanza de manera escalonada con el objetivo de que cada beneficiario reciba su apoyo sin complicaciones y de manera ordenada. Como se sabe, la dispersión del pago se realiza conforme a la letra inicial del primer apellido del beneficiario y, en este esquema, los lunes han sido días de gran relevancia para los millones de adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y madres trabajadoras que forman parte de los programas sociales del Gobierno de México.

Lunes de pago que ya pasaron

Durante este mes ya se realizaron tres jornadas de depósitos en días lunes:

Lunes 1 de septiembre: Apellidos que inician con la letra A

Apellidos que inician con la letra A Lunes 8 de septiembre: Apellidos con la letra G

Apellidos con la letra G Lunes 15 de septiembre: Apellidos con la letra M

Estos grupos ya recibieron su apoyo directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, desde donde pudieron disponer de sus recursos a partir de ese día que les correspondía.

Y aunque ya han transcurrido la mayoría de los lunes del mes, aún queda uno que llegará con pago y que será el último:

Lunes 22 de septiembre: Apellidos que comienzan con la letra R.

Esto significa que, para quienes pertenecen a este grupo, la próxima semana será el momento en que recibirán su depósito correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025, aunque los pagos para ellos comenzaron desde el viernes 19.

La Secretaría de Bienestar recuerda que el dinero está disponible desde el mismo día señalado en el calendario, y recomienda a los beneficiarios no acudir todos al mismo tiempo a las sucursales para evitar aglomeraciones. Además, insiste en que cualquier información debe verificarse solo a través de los canales oficiales para prevenir fraudes o confusiones.

