Tlajomulco siembra más de 10 mil árboles en El Palomar con el programa “Reforestatón”

Con el objetivo de conectar la zona urbana con el Bosque La Primavera en la zona de El Palomar, el Ayuntamiento de Tlajomulco emprendió labores de reforestación con el programa “Reforestarón”, con el que se sembraron entre 10 mil y 20 ejemplares idóneos, de gran tamaño, endémicos y adaptables al cambio climático.

Se espera que el bosque urbano conviva con la urbanización de la zona, generando conectividad con el Área Natural Protegida y fortaleciendo la integración de la mancha urbana con el entorno natural.

En la entrada del Bosque La Primavera se sembraron encinos siempreverde, a fin de mantener la mayor similitud posible con los árboles existentes, mientras que camellones y jardines fueron reordenados con nuevas especies. Se busca que cada calle de El Palomar contribuya en la integración del bosque urbano de la zona.

En las labores de reforestación participaron elementos de la Comisaría de Seguridad Pública, a través del programa “Tlajo verde y seguro”, el área de Educación del ayuntamiento, con acciones de sensibilización a la ciudadanía sobre el cuidado del medio ambiente, y la dirección de López Mateos y la Tesorería municipal, quienes aportaron maquinaria.

