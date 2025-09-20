Un joven de 16 años de edad fue reportado como desaparecido en Teocaltiche. Se trata de Juan Diego Villalobos Iñíguez, quien habría desaparecido el viernes 19 de septiembre.

Un familiar quien pidió el anonimato por temor a represalias, detalló que poco después de las 19:00 horas del pasado viernes su novia fue a preguntar a casa de la madre del joven al haber escuchado disparos.

Al tratar de localizarlo vía telefónica no dieron con él, por lo que salieron a buscarlo a la calle. La persona relató que les comentaron que había un caballo muerto en la calle, presuntamente propiedad del joven.

“Unas personas dijeron que había un caballo muerto y tirado en la calle y tenía impacto de bala, les dijeron que ahí estaba el caballo”.

El caballo fue localizado en la calle Felipe Ángeles en su cruce con Los Ángeles, en la colonia El Tanque, del municipio ubicado en la región de los Altos de Jalisco.

Relataron que solicitaron ayuda a elementos de la Guardia Nacional, quienes les brindaron apoyo a los familiares para llevar a cabo la búsqueda y acudir a la agencia del Ministerio Público a presentar la denuncia por la desaparición del joven.

De acuerdo con el Registro Estatal de Personas Desaparecidas de Jalisco, en Teocaltiche hay un reporte de desaparición de 74 personas.

