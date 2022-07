Transporte público: Ante falta de autoridad, compiten tres tipos de servicio irregular en Periférico y Miramar

“Es más rápido el transporte y me deja a media cuadra de mi casa. Por esta ruta no hay ningún camión que me lleve”, contó una de las usuarias que diariamente utiliza las camionetas tipo Urvan que salen de la calle Volcán Quinceo al cruce con el Periférico Poniente, a unos cuantos metros de la estación Felipe Ruvalcaba del Peribús.

“Es más rápido el transporte y me deja a media cuadra de mi casa. Por esta ruta no hay ningún camión que me lleve”

Hasta 2020 esta era el único medio de transporte irregular en el punto, el cual es preferido por sus usuarios debido a que es más rápido que los camiones, además de que éste llega hasta las últimas colonias antes del Bosque La Primavera, como Brisas de la Primavera o La Foresta.

La ruta 101, que de acuerdo con usuarios tarda en ocasiones hasta 45 minutos, sólo llega hasta Lomas de la Primavera, un kilómetro antes de las colonias mencionadas, mientras que la 59 apenas llega a Arenales Tapatíos.

Sin embargo, luego de un recorrido realizado por este medio de comunicación se comprobó que el punto se ha convertido en una terminal de tres tipos de transporte irregular; es decir, no solo salen las camionetas en sus dos rutas, sino que además hay una base de mototaxis con salidas y llegadas bien organizadas, así como de algunos vehículos “Qute” con capacidad de cuatro personas, que también han sido vistos, por ejemplo, en la zona de Valle de los Molinos, también en Tonalá.

En todos los casos elpasaje tiene un costo de 10 pesos, y la persona por lo general no espera más de cinco minutos para abordar las unidades.

Hoy este medio dio a conocer que ante la falta de opciones para las y los habitantes de las colonias Aguafría, la Coronilla, las Mesas y alrededores, en la zona Norte de Zapopan, ha proliferado este servicio, llegando casi a cuadruplicar los viajes que hacen los camiones del transporte público.

También van a Tlaquepaque

Durante la tarde, una vez que comienzan a salir las personas de sus empleos, el fenómeno se traslada a Federalismo y el Cerro del Tesoro, donde en el estacionamiento de un supermercado esperan las “Urvan” para llevar a los pasajeros a colonias de Tlaquepaque como Agua Blanca Industrial, Parques de Santa María o La Florida, en Tlaquepaque.

“En la noche las tomo cuando vengo del trabajo porque es más rápido y me puedo ir sentada, me dejan en la esquina de mi casa"

“En la noche las tomo cuando vengo del trabajo porque es más rápido y me puedo ir sentada, me dejan en la esquina de mi casa. Además pasan más tarde que el camión, a veces cuando llego en el último tren el camión ya no pasa, pero sí alcanzo a las camionetitas”, contó Montserrat, vecina de Parques de Santa María.

Para regularlas, era necesario consolidar la Ruta-Empresa

El 23 de septiembre de 2020 este medio de comunicación documentó que este tipo de transporte irregular creció en los últimos años también hacia el sur de la ciudad, a municipios como Tlaquepaque o Tlajomulco.

Entonces, el director de Transporte Público, Amílcar López, señaló que ya se analizaba la regulación de este servicio desde el Mapa Base para la operación del Transporte Público de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Sin embargo, dijo entonces, esto se comenzaría una vez consolidada la Ruta-Empresa, que hasta el momento no ha logrado implementarse en su totalidad.

“Se planteó establecer la red de transporte público convencional y la red de transporte masivo. Tenemos previsto en la norma el cumplimento de las cuencas de servicio. Estos vehículos de no más de 14 pasajeros (y el conductor) están pensados para cubrir estos servicios de difícil acceso donde una unidad del transporte público no puede ingresar”, comentó entonces López Zepeda.

Pese a que desde ayer lunes se cuestionó a la Secretaría de Transporte sobre esta situación, hasta el momento no ha emitido alguna respuesta.

JM