En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) proliferan camionetas que de forma irregular ofrecen el servicio de transporte público a los habitantes.

Por ejemplo, en avenida Federalismo y Francisco Villa, en el Norte de Zapopan, se detectaron al menos 70 unidades de este tipo que recibieron pasajeros entre las 08:00 y las 09:00 horas de ayer.

Sin embargo, en ese lapso sólo pasaron por el punto referido 20 camiones de las rutas habituales en la metrópoli.

Las personas que abordan estos vehículos, que no cuentan con permiso de las autoridades, pagan nueve pesos por viaje, 50 centavos menos que en el servicio regular.

Magda Mercado, vecina de la colonia Agua Fría, en Zapopan, dijo que las camionetas “apoyan mucho”, pues llegan a puntos lejanos: “Aquí no suben camiones para nada”.

Se solicitó una entrevista a la Secretaría de Transporte (Setran) para conocer los resultados de los operativos contra estas unidades, pero hasta anoche no hubo respuesta.

Este problema no es nuevo. En 2018 el servicio se extendía principalmente en Las Mesas y en septiembre de 2020 llegó, sólo en Zapopan, a otras 13 colonias: El Refugio, Coronilla, Agua Fría, Nuevo Vergel, Tabachines, Vista Hermosa, La Higuera, Francisco Villa, Villas de Guadalupe, Lomas de la Primavera, Colli-Primavera, Miramar y El Fortín.

En el caso de Tlajomulco, se les observó en Chulavista.

En ese entonces, el Gobierno estatal contestó que se atendería el problema con las cuencas de servicio, que siguen sin operar.

Las preguntas que el titular de la Setran, Diego Monraz, no respondió:

¿Cuántas camionetas tienen permiso u operan con amparo?

¿Cómo va el tema de la regulación de este tipo de transporte?

¿Cuántas camionetas han retirado en lo que va del año?

¿Se implementarán nuevos operativos al respecto?

Los ciudadanos las usan para acercarse a sus domicilios, ante la ausencia de camiones urbanos. EL INFORMADOR/A. Camacho

Camionetas irregulares, única opción de transporte: habitantes

Debido a que no tienen más opciones de transporte, vecinos de la colonia Agua Fría, en Zapopan, donde el domingo ocurrió el percance que dejó como saldo 15 personas lesionadas, abordan todos los días las camionetas tipo Van. “Apoyo es lo que no tenemos, en esta colonia no hay nada, absolutamente nada, ni escuelas, ni camiones, absolutamente nada”, lamentó Sandra Portillo.

La señora María de la Luz, quien camina apoyada en un bastón, dijo que pese a que son vehículos riesgosos, sin este tipo de transporte le sería muy complicado subir hasta su hogar debido a lo inclinado de las pendientes. Además, reconoció que las camionetas siempre van llenas.

María resaltó que deberían de poner un límite de pasajeros. “Y también que den el servicio más seguido, porque de primero que empezaron estaban muy bien y ahora ya se dilatan mucho, y también por eso se llena más”, añadió.

Magdalena Mercado, usuaria de este servicio, coincidió en que siempre van llenas. “Sería que les dieran mantenimiento y que no suban tanta gente, que les pongan un límite. Hay bastante camioncitos”.

El pasado domingo, una camioneta de este tipo impactó contra una finca en la colonia Agua Fría. De acuerdo con la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan, el percance ocurrió por exceso de peso en el vehículo. En septiembre de 2020, este medio de comunicación documentó que este tipo de transporte creció también a municipios como Tlaquepaque o Tlajomulco. En ese entonces, la Secretaría de Transporte (Setran) respondió que comenzaría con la regulación de este servicio una vez que se consolidara el modelo de ruta-empresa. La previsión era que no transportaran a más de 14 pasajeros. Hasta el cierre de esta edición, la Setran no emitió un nuevo posicionamiento al respecto.