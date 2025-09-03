Torta ahogada, entre las comidas de Jalisco mejor rankeadas en Taste Atlas

El próximo domingo 7 de septiembre, Guadalajara celebrará en el Centro Histórico el Día de la Torta Ahogada, uno de los platillos típicos no solo de la ciudad, sino de Jalisco. Este año, habrá una degustación a partir de las 09:30 horas en el Paseo Alcalde, a donde se invita a que acudan los ciudadanos interesados en festejar a este singular alimento.

La torta ahogada no solo es deliciosa para los habitantes de Guadalajara, lugar de donde es originaria, sino que aparece entre las comidas de Jalisco mejor rankeadas en Taste Atlas. Este portal de comida funciona como una guía de viaje enfocada en los alimentos, con la intención de mostrar la cocina tradicional de cada región. Además de recopilar recetas auténticas, reseñas de críticos gastronómicos y artículos de investigación sobre ingredientes y platos populares, el sitio web también comparte con el público un poco de la cultura de diferentes partes del mundo, y claro, cada cierto tiempo enlista los mejores platillos según los usuarios.

Hace algunos días, Taste Atlas publicó la lista actualizada de 64 mejores comidas jaliscienses, elegidos mediante una votación.

En esta hay una sección destinada a las mejores comidas jaliscienses en la que aparece la torta ahogada, aunque no se encuentra en el primer lugar del conteo.

Las mejores comidas de Jalisco, incluida la torta ahogada

Según los cibernautas, la quinta mejor comida de Jalisco hasta el 30 de agosto de 2025 son los charales. Se trata de un platillo tradicional que consiste en pequeños pescados que se sazonan con sal, chile y jugo de limón. Se sirven como botana generalmente, pero también se pueden usar como relleno para tacos.

En el cuarto sitio está el queso adobera, que es un queso tradicional mexicano elaborado con leche de vaca, y que recibe su nombre debido a que tiene forma de ladrillo de adobe. Se cree que es originario de Jalisco. Se utiliza para adornar diversos platillos, desde lonches, sopes, gorditas, y más.

Las tortas ahogadas no lideran la lista, pero sí aparecen en el tercer peldaño. Tradicionales de Guadalajara, consisten en un birote salado que solo se elabora en la ciudad, relleno de carnitas, ya sea de lomo o pierna de cerdo, sumergido en una salsa de jitomate y chile, explica el Diccionario Larousse de Cocina. Se pueden bañar con dos salsas, una de chile de árbol seco muy picante y otra menos picante, de jitomate; ambas se comen indistintamente o combinadas. Por lo general, una parte de la torta se cubre con la salsa y se sirve en un plato hondo, aunque también se disfrutan cuando se comen en bolsa. Es una de las comidas callejeras más populares de la ciudad.

En el segundo puesto se encuentra la carne en su jugo. Es un platillo elaborado con carne de res cortada de manera muy fina, como explica el Diccionario Larousse de Cocina, macerada en una mezcla de jugo de limón, salsa de soya y consomé de pollo. Luego se fríe, con la misma grasa que produce la carne, con tocino y cebolla. Se sirven con frijoles, y se acompaña con cebolla, cilantro y frijoles.

Y en el primer sitio está, aunque sorprenda, el biónico. Se trata de una ensalada de frutas como papaya, fresa, plátano que se adereza con una salsa dulce de leche evaporada, granola o grajea y pasas, además de coco, nueces o chocolates.

